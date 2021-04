ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का निधन, 100वें साल में ली अंतिम सांस

ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth II) के पति प्रिंस फिलिप का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. रॉयल फैमली की तरफ से ट्वीट कर ये दुखद खबर की जानकारी दी गई है.क्वीन एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप ने इलाज के चार सप्ताह तक अस्पताल में थे उन्हें 16 मार्च को अस्पताल से छुट्टी मिली थी.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn



बता दें कि प्रिंस फिलिप को ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग (Duke of Edinburgh) का सम्मान हासिल था. विंडसर कैसल में आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली. अपनी तबीयत के चलते प्रिंस फिलिप को सार्वजनिक समारोह में कम ही देखा जाता था. दरअसल, ब्रिटेन में कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के दौरान वह लंदन के पश्चिम में स्थित विंडसर कासल में महारानी के साथ रह रहे थे. बता दें कि प्रिंस फिलिप से महारानी एलिजाबेथ की शादी वर्ष 1947 में हुई थी. दोनों की शादी को 73 साल का समय हो चुका है.

प्रिंस फिलिप के निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया. उन्होंने ट्वीट कर लिखा द प्रिंस फिलिप, एडिनबर्ग ड्यूक का सैन्य में विशिष्ट कैरियर था और कम्युनिटी सर्विस पहलों में वे सबसे आगे थे. उनकी आत्मा को शांति मिले.

My thoughts are with the British people and the Royal Family on the passing away of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. He had a distinguished career in the military and was at the forefront of many community service initiatives. May his soul rest in peace.