फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को शख्स ने सरेआम मारा तमाचा, हिरासत में दो लोग

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को दक्षिण-पूर्वी फ्रांस की यात्रा के दौरान एक शख्स ने सरेआम तमाचा जड़ दिया. न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक, इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. पकड़े गए लोगोंं से पूछताछ जारी है.

बताया जा रहा है कि यह घटना उस वक्त हुई जब मैक्रों दक्षिण-पूर्वी फ्रांस के ड्रोम क्षेत्र के दौरे पर थे. यहां वो रेस्तरां और छात्रों से मिले ताकि ये बात की जा सके कि कैसे COVID-19 महामारी के बाद जीवन सामान्य हो रहा है.

#BREAKING President Macron slapped by man during trip to southeast France: aide pic.twitter.com/3lVH6F2jRW

वायरल वीडियो में मैक्रों सफेद रंग की शर्ट में सामने खड़ी लोगों की भीड़ की तरफ जाते हुए देखे जा रहे हैं. इस बीच तमाचा जड़ने वाला शख्स ये बोलते हुए सुना जा रहा है कि डाउन विद मैक्रोनियां. इस घटना के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने आरोपी को मौके पर ही धर दबोचा.

🇫🇷 — VIDEO: French President Emmanuel Macron got slapped in his face during a visit in southeast France.



pic.twitter.com/LrFeoYH8aL