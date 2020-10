पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर की बात, सुकोट त्योहार की दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की. पीएम मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायल के लोगों को यहूदी नववर्ष और सुकोट त्योहार की बधाई दी.

बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने जल, कृषि और नवप्रर्वतन क्षेत्र में दोनों देशों द्वारा की गई पहलों की समीक्षा की. साथ ही कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग में सहयोग बढ़ाने का भरोसा दिया.

पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘मैंने अपने मित्र इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की. दोनों ने कोरोना महामारी के खिलाफ सहयोग को बढ़ाने को लेकर बात की. साथ ही हमने जल, कृषि और नवप्रर्वतन क्षेत्र में दोनों देशों द्वारा की गई पहलों की समीक्षा की.’

Spoke to my friend @IsraeliPM @netanyahu on phone. We discussed the expanding India-Israel cooperation against COVID-19. We also reviewed our initiatives in other areas like agriculture, water and innovation.