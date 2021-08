पाकिस्तान: जीर्णोद्धार के बाद मंदिर में शुरू हुई पूजा, लेकिन 8 साल के हिंदू बच्चे पर से नहीं हटा ईशनिंदा का केस

आखिरकार पूरे विश्व में पाकिस्तान की थू-थू और नाम खराब होने के एक हफ्ते बाद पाकिस्तान के रहीमयार खान के इलाके में तोड़े और जलाए गए मंदिर का आनन-फानन में जीर्णोद्धार कर दिया गया. बुधवार को इमरान खान की पार्टी के सांसद एवं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. रमेश कुमार वंकवानी भोंग शरीफ पहुंचे और गणेश मंदिर के जीर्णोद्धार समारोह का उद्घाटन किया. बाद में उन्होंने पूजा-अर्चना और हवन भी किया भी की. वहां लोगों ने हर हर महादेव, जय श्रीराम और गंगा मैया की जय के नारे भी लगाए.

