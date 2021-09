'PAK ने तालिबान को पाला पोसा...', भारत ने अमेरिका से सुनाई पड़ोसी देश को खरी-खोटी

अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है. तालिबान की अगली सत्ता पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं. इस बीच, भारत ने तालिबान के जरिए से पाकिस्तान को खरी-खोटी सुनाई है. भारत ने अमेरिका में कहा है कि अफगानिस्तान का पड़ोसी पाकिस्तान है और उसने ही तालिबान का पालन-पोषण और उसका समर्थन किया है. मालूम हो कि पाकिस्तानी सरकार के नेतृत्व ने कई मौकों पर तालिबान का सपोर्ट किया है.

अमेरिका के वॉशिंगटन में भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ''अमेरिका स्थिति को बहुत करीब से देख रहा है. पाकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी है, उसने ही तालिबान का समर्थन और पोषण किया है. ऐसे कई तत्व हैं जो पाकिस्तान समर्थित हैं- इसलिए इसकी भूमिका को संदर्भ में देखा जाना चाहिए.'' उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य अफगानिस्तान की स्थिति पर निष्क्रिय हैं. हम (भारत) जमीन पर नहीं हैं, वहां कोई संपत्ति नहीं है. ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अफगानिस्तान में रुचि रखने वाले हर देश के संपर्क में हैं.

अमेरिकी विदेश मंत्री से मिले थे श्रृंगला

इससे पहले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और उप-सचिव वेंडी शेरमेन शामिल थे. उनके बीच में सामरिक द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों जैसे कि तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति समेत कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई थी. 31 अगस्त को अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद दोनों देशों के अधिकारियों के बीच यह पहली उच्च स्तरीय चर्चा थी.

I don't see members of international community being passive over situation in Afghanistan. We (India) are not there on the ground, have no assets there. It's not like we are not doing anything, we are in touch with every country that has an interest in Afghanistan..: HV Shringla pic.twitter.com/s1bvcOatrf