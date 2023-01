भाई को लेकर नमाज पढ़ने गया और..., पेशावर मस्जिद ब्लास्ट के चश्मदीदों ने बताई खौफनाक आपबीती

पाकिस्तान के पेशावर में दोपहर की नमाज के लिए लोग जब मस्जिद में आ रहे होंगे तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि वह सिर्फ चंद मिनटों के ही मेहमान हैं. मस्जिद के इमाम ने नमाज पढ़ाना शुरू किया ही था कि पहली लाइन में खड़े सुसाइड अटैकर ने बम ब्लास्ट कर दिया. ब्लास्ट इतना भयानक था कि मस्जिद की छत और दीवार तक गिर गई. अभी तक इस हादसे में 63 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है. वहीं, 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मस्जिद में हुए ब्लास्ट में जिन लोगों की जान बची, वह सब उस खौफनाक समय के बारे में सोचकर भी सहम जाते हैं. इन्हीं में पाकिस्तान पुलिस के एक इंस्पेक्टर शफीक भी शामिल हैं. शफीक ने इस हादसे में अपने चचेरे भाई इरफानउल्लाह को खो दिया है, जो खुद भी एक पुलिसकर्मी थे.

कैसा था हादसे के बाद का खौफनाक मंजर?

अस्पताल में भर्ती शफीक ने पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार से ब्लास्ट के बाद का हाल बताया. इंस्पेक्टर शफीक ने बताया कि धमाका होते ही उनकी आंखें बंद हो गईं. कुछ सेकेंड बाद जब आंखें खुलीं तो सामने सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था. वहीं, उनके पास भाई इरफानउल्लाह का शव मलबे में दबा हुआ पड़ा था.

शफीक ने आगे बताया कि उनके भाई इरफानउल्लाह की तीन बेटियां और दो बेटे हैं. सभी बच्चों की उम्र 11 से 4 साल के बीच में है. इरफान की तैनाती सरबंद पुलिस थाना में थी और वह हादसे से पहले शफीक के साथ एक जरूरी मीटिंग से लौट रहे थे. नमाज का समय हुआ तो दोनों नमाज के लिए पास की मस्जिद में चले गए.

इरफानउल्लाह उन 63 लोगों में से एक हैं, जिनकी इस हादसे में जान चली गई. इरफान के भाई शफीक समेत 150 से ज्यादा घायल अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रहे हैं.

हादसे के चश्मदीदों ने यह पुष्टि की है कि यह एक सुसाइड अटैक था और जो सुसाइड अटैकर था, वह इमाम साहब के पीछे पहली लाइन में नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ था. चश्मदीदों ने आगे बताया कि धमाका इतना भयानक था कि आसपास की इमारतों की खिड़कियों के कांच तक टूट गए.

हादसे में बचने वाले एक और पुलिसकर्मी शाहिद अली ने भी उस समय का मंजर बताया. शाहिद ने कहा कि जैसे ही इमाम ने नमाज पढ़ानी शुरू की, धमाका हो गया. धमाके के पास शाहिद को सिर्फ काला धुआं आसमान में उठता हुआ नजर आया. अपनी जान बचाने को शाहिद वहां से भाग निकले. शाहिद ने न्यूज एजेंसी एएफपी से बताया कि उस समय लोगों की चीखें अभी तक उनके जहन में घूम रही हैं. चारों ओर से लोग मदद के लिए आवाज लगा रहे थे.

अस्पतालों में ऐसा हो गया था हाल

हादसे के बाद शवों और घायलों को अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में इतने लोगों की भीड़ जमा हो गई कि इलाज करने तक में परेशानी आ रही थी. ज्यादा घायल होने की वजह से अस्पताल के इमरजेंसी रूम समेत सभी एकदम भर चुके थे. बेड ना मिलने की वजह से घायलों का इधर-उधर इंतजाम किया जा रहा था.

अस्पताल में घायलों को खून देने वालों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि अस्पताल प्रशासन को लोगों से वापस जाने का आग्रह करना पड़ गया. हर तरह भीड़ की वजह से अस्पताल के हर विभाग में लोगों की कमी पड़ गई. जो डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ के लोग छुट्टी पर थे, उन्हें तुरंत ड्यूटी पर बुलवाया गया. हालांकि, इसके बावजूद भी स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सका.

