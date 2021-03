VIDEO: पाकिस्तान की सिंध असेंबली में जमकर चले लात-घूंसे, जान बचाकर भागीं महिला सदस्य

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सिंध में इमरान खान की पार्टी के नेताओं में आपस में ही मारपीट हो गई. सिंध की विधानसभा में जब सत्र चल रहा था तब तहरीक ए इंसाफ पार्टी के नेताओं में जमकर लात-घूंसे चले. माहौल इतना भयावह हो गया कि महिला नेताओं को वहां से भागना पड़ा. अब सिंध की विधानसभा में हुए इस बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.



दरअसल, सिंध विधानसभा में बीते दिन सीनेट चुनावों को लेकर मतदान होना था. इसी बीच इमरान खान की पार्टी तहरीक ए इंसाफ के तीन सदस्यों ने ऐलान किया कि वो अपनी मर्जी से ही मतदान करेंगे. यानी उन्होंने पार्टी के निर्देश से अलग जाकर वोट डालने की बात कही.



बस फिर क्या, इसी बात पर पार्टी के बाकी सदस्य खफा हो गए और विधानसभा के अंदर ही बहस शुरू हो गई. बहस इतनी बढ़ गई कि नौबत लात-घूंसे चलने तक पर आ गई.



इसी हलचल का एक अन्य वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां पर सदन में मची हलचल के बीच पाकिस्तान की महिला विधायक भी भागती हुई नज़र आ रही हैं. पीपीपी की नेता शर्मिला फारुकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Scenes when three dissident PTI MPAs attended Sindh Assembly ahead of Senate elections pic.twitter.com/sOZigAHqUA