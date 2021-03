पीएम मोदी की चिट्ठी पर इमरान के मंत्री का रिएक्शन, लिखा- पड़ोसियों में शांति जरूरी

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नेशनल डे के मौके पर पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री इमरान खान को बधाई संदेश भेजा. लंबे वक्त से दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बीच इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है. पीएम मोदी की इस चिट्ठी पर पाकिस्तान की तरफ से पहला रिएक्शन आया है.



इमरान खान सरकार में मंत्री असद उमर ने ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी के इस कदम का स्वागत किया है. असद उमर ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 23 मार्च को भेजा गया संदेश एक अच्छा कदम है. पीएम बनने के बाद से ही इमरान खान दक्षिण एशिया में शांति की पहल को बढ़ावा दे रहे हैं और सभी पड़ोसियों से शांति बरकरार रखने की अपील कर रहे हैं.’

PM @narendramodi message of goodwill on 23rd march is a welcome step. From the day he became PM @ImranKhanPTI has been expressing his desire for a peaceful south asia with relationships with all our neighbour's based on mutual respect & peace coexistence.