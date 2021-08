पाकिस्तान: मास्क पहन लोगों को डराता था, पहुंच गया सलाखों के पीछे

पड़ोसी देश पाकिस्तान में आए दिन अजब-गजब कारनामे होते रहते हैं. ऐसा ही एक मामला पाकिस्तान के शहर पेशावर से सामने आया है. वहां एक शख्स ने ऐसा मुखौटा लगा लिया जिससे वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया. पुलिस पकड़कर उसे थाने ले आई फिर जेल भेज दिया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है. आठ सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स हवालात के अंदर बंद है. वह अपने चेहरे पर एक डरावना मुखौटा लगाए हुए है, जिसे वह बार-बार ठीक कर रहा है. वीडियो में पीछे से आवाज आ रही है कि आपने यह क्यों पहना था? लेकिन वह कुछ जवाब नहीं देता.

क्या था पूरा मामला

हवालात की हवा खाने वाले शख्स के बारे में पेशावर की पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक मोटरसाइकिल सवार शख्स डरावना मुखौटा पहनकर सड़कों पर पैदल चलने वालों को डराता रहता है. इसके बाद पुलिस ने उस शख्स को ढूंढ कर धर दबोचा और पहुंचा दिया सलाखों के पीछे.

सोशल मीडिया में काफी सक्रिय रहने वाली पाकिस्तानी पत्रकार नायला इनायत ने भी इसका वीडियो शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'पेशावर में गिरफ्तार इस शख्स ने लोगों को डराकर स्वतंत्रता दिवस मनाने की योजना बनाई थी. जाहिर है, पुलिस इनसे ज्यादा प्रभावित नहीं हुई और वह खुद अपने डरावने मुखौटे में फंस गया.' नायला ने इस वीडियो के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें उसी शख्स के हाथों में हथकड़ी लगी है.

This guy arrested in Peshawar, had plans to celebrate independence day by scaring people. Apparently, the police wasn't much impressed, he was caught in his scary mask. pic.twitter.com/eYEe5YIaQE