‘वेटर्स क्यों पहनते हैं उनकी यूनिफॉर्म’, पाकिस्तान के वकीलों को ऐतराज

पाकिस्तान के वकीलों का कहना है कि उनकी यूनिफॉर्म को किसी और को पहनने की इजाजत न दी जाए. पाकिस्तान में कम से कम तीन बार काउंसिल ने वेटर्स की ओर से ‘वकीलों की यूनिफॉर्म’ पहनने पर ऐतराज जारी किया गया है. वकीलों के इस रवैए पर सोशल मीडिया पर यूजर्स की ओर से चुटीले कमेंट किए जा रहे हैं.

पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल और बलूचिस्तान बार काउंसिल ने अपने बयानों में कहा है कि वेटर्स को ऐसे पहनावे की इजाजत न दी जाए.

पाकिस्तान के अधिकतर हिस्सों में वेटर्स काला सूट और सफेद कमीज पहनते हैं. लेकिन आम लोग भी शादी समारोहों, दफ्तर और अन्य जगहों पर ऐसी ड्रेस में दिखते हैं. अगर पाकिस्तान के वकीलों की बात मान कर काले सूट, सफेद कमीज और काली टाई को उनके लिए ही रिजर्व कर दिया जाता है तो अन्य कोई भी व्यक्ति इस ड्रेस में नहीं दिख सकेगा.

पंजाब बार काउंसिल की ओर से इसके सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी, पंजाब, लाहौर को भेजी अपनी चिट्ठी में कहा है कि “वकीलों के अलावा किसी को भी उनकी यूनिफॉर्म पहनने की इजाजत नहीं होनी चाहिए. अगर कोई किसी भी जगह पर, मैरिज हाल्स, होटल्स, इवेंट्स में, वकीलों की यूनिफॉर्म पहने दिखता है, तो मुझे संबंधित कानून के प्रावधान के मुताबिक आगे बढ़ने के स्पष्ट निर्देश हैं.”

चिट्ठी में चीफ सेक्रेटरी, पंजाब से आग्रह किया गया है कि वे सभी जिलों को सर्कुलर जारी करें कि अगर किसी भी होटल या इवेंट हॉल का स्टाफ ऐसी यूनिफॉर्म पहन रहा है तो तत्काल उसे बदले.

सोशल मीडिया पर वकीलों की इस मांग को लेकर कई यूजर्स ने सवाल उठाए हैं. तैमूर मलिक @taimur_malik ने बलूचिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल और इस्लामाबाद बार काउंसिल की चिट्ठियों का हवाला देते हुए सवाल किया है कि क्या हम वकील इस तरह से किसी को ड्रेस कोड के लिए फरमान सुना सकते हैं.

Balochistan Bar Council, Punjab Bar Council & now the Islamabad Bar Council have issued letters to the authorities (& hotel operators!) asking them that hotel/restaurant staff shouldn’t wear the ‘lawyer’s uniform’! Can we, as lawyers, dictate someone’s dress code in this manner?! pic.twitter.com/NJOMMkxwVb

— Taimur Malik (@taimur_malik) March 27, 2021

वकीलों के फरमान पर चुटकी लेते हुए @J_Sukhra ने ट्वीट किया कि मुझे ताज्जुब है कि इन्हें अभी तक मेमो मिला या नहीं.

I wonder if these guys have gotten the memo yet... pic.twitter.com/WQCSH1Woyl

— Jahanzeb Sukhera (@J_Sukhera) March 27, 2021

@TehminaKhaled ने ट्वीट किया कि तो हमें वकीलों की यूनिफॉर्म को ही बदल देना देना चाहिए. उनके प्रोफेशन में ब्लैक एंड व्हाइट का कंसेप्ट अब नहीं बचा है.

Let's change the uniform of lawyers than ..there is no concept of black& white left in their profession any ways 🤔 https://t.co/PIjuIHDHPK

— Tehmina Khaled (@TehminaKhaled) March 27, 2021

@miansamiuddin ने ट्वीट किया- उन्हें हॉलिवुड सेलेब्रिटीज को भी नोटिस जारी करना चाहिए जो ऑस्कर अवार्ड्स में वकीलों की यूनिफॉर्म पहनते हैं.

👏 Bravo to the Punjab Bar Council



I think they should also issue a cease and desist notice to all Hollywood celebrities who wear Lawyers' uniform at the Oscar Awards. https://t.co/feH9RIC6cc

— Mian Sami ud-Din (@miansamiuddin) March 27, 2021