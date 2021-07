पाकिस्तानी संसद में तालिबान के खिलाफ बोलने वाले सांसद का माइक बंद, इमरान सरकार पर उठे सवाल

अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद से तालिबान ने तबाही मचाई हुई है. अफगानी सेनाएं और तालिबान में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है. दूसरी तरफ अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तान पर आरोप लगाता रहा है कि वो तालिबान को मदद दे रहा है, तालिबान लड़ाकों को पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है. एक अफगानी सांसद ने ये भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान में तालिबान के घायल विद्रोहियों का इलाज किया जा रहा है. इसी बीच, एक और गंभीर आरोप अब पाकिस्तान के माथे पर किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी संसद के सदस्य मोहसिन दवार (Mohsin Dawar) ने लगाया है.

घायल तालिबानियों का इलाज कर रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान की सांसद ने PAK को लिया आड़े हाथ

असल में, पाकिस्तानी सांसद मोहसिन दवार पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह द्वारा पाकिस्तान पर लगाए आरोपों और तालिबान की लड़ाई में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल कर रहे थे. सांसद मोहसिन ने क्वेटा और पेशावर में तालिबान द्वारा की जा रही रैलियों पर भी सवाल खड़े किये. लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि इस पर पाकिस्तान सरकार को उच्च स्तर पर जवाब देना चाहिए तभी उनका माइक बंद कर दिया गया और नेशनल असेंबली के स्पीकर दूसरे सदस्यों से अपनी बात रखने के लिए कहने लगे. यानी तालिबान के खिलाफ बोलने से पहले ही मोहसिन का माइक बंद कर दिया गया.

मोहसिन ने पाकिस्तानी संसद में कहा '' कई दिनों से ये बहस हो रही है कि अफगानिस्तान में जो हालत है वो खतरनाक हैं. वहां पर जो परिस्थतियां बन रही हैं, जाहिर है उसका असर पाकिस्तान में भी हो रहा है और आगे भी होगा. हम देख रहे हैं कि तालिबान द्वारा क्वेटा और पेशावर में भी रैलियां हो रही हैं. कल रात को अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी एयरफ़ोर्स पर कुछ संगीन आरोप लगाए हैं , होना ये चाहिए थे कि उसका उच्च स्तर पर जवाब दिया जाना चाहिए था.''

इतना कहते ही मोहसिन का माइक बंद कर दिया गया. मोहसिन ने इसे लेकर ट्विटर पर भी ट्वीट किया है. उन्होंने अपने भाषण की एक वीडियो भी जारी की है. जिसे आप यहां भी देख सकते हैं:

I tried to speak in the NA about the public rallies held by Taliban in Quetta and Peshawar and to demand clarification from the state about allegations levelled by Afghanistan’s VP @AmrullahSaleh2. I was not allowed to talk. What is the state trying to hide? #StopAfghanBloodshed pic.twitter.com/9NY4QUMPHX