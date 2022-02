'एजेंसी के डायरेक्टर ने साथ सोने पर मजबूर किया, तब काम दिया'- टॉप मॉडल का आरोप

साल 2000-2005 के दौरान निक्की डुबोस को ग्लैमर इंडस्ट्री की टॉप मॉडल्स में गिना जाता था. मैक्सिम और ग्लैमर जैसी मैगजीन के कवर पर वह छप चुकी थीं. लेकिन हाल के एक इंटरव्यू में अमेरिकी मॉडल ने अपनी जिंदगी के बुरे अनुभवों के बारे में विस्तार से बताया है.

36 साल की निक्की ने Real Women/Real Stories के एक एपिसोड में कहा कि मॉडलिंग का काम पाने के बदले उन्हें अपनी एजेंसी के डायरेक्टर के साथ संबंध बनाने पर मजबूर किया गया. निक्की ने यह भी कहा कि एजेंसी ने उनके इटिंग डिस्ऑर्डर का फायदा उठाया और उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ की परवाह नहीं की. निक्की ने आरोप लगाया कि उन पर पतला दिखने के लिए दबाव डाला गया. एक समय तो उनका वजन सिर्फ 40 किलो हो गया था.

निक्की ने यह भी कहा कि एक लंच इवेंट में उन्हें ड्रग भी दिया गया और रेप किया गया. निक्की ने Washed Away: From Darkness to Light नाम से एक किताब भी लिखी है. किताब में वह लिखती हैं कि 17 सालों तक उन्होंने एब्यूज और डिप्रेशन सहित कई समस्याओं का सामना किया. उन्होंने कई बार सुसाइड की कोशिश भी की. अब निक्की अन्य महिलाओं को इटिंग डिस्ऑर्डर और एडिक्शन से छुटकारा दिलाने में मदद करती हैं.

समझौता नहीं किया तो काम मिलना हुआ बंद

निक्की डुबोस ने कहा- 'उन्हें अपनी एजेंसी के निदेशक द्वारा उनके साथ कई बार सोने के लिए दबाव डाला गया. जब मैंने ये किया तो काम मिला. लेकिन जब मैंने नहीं किया, तो काम मिलना बंद हो गया.' निक्की ने यह भी कहा कि एक फोटोग्राफर के साथ दोपहर के भोजन में उन्हें नशा दिया गया और रेप किया गया, जिससे उन्हें गहरा आघात लगा.

निक्की ने मॉडलिंग को "मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक इंडस्ट्री" बताया. उन्होंने कहा कि एक समय वह नशे की आदी हो गई थी. कई विकार से ग्रसित हो गई थी. फिर धीरे-धीरे मैंने खुद को संभाला.

मां की मौत के बाद मॉडलिंग इंडस्ट्री छोड़ा

निक्की ने 2012 में 45 साल की उम्र में मां की मृत्यु के बाद मॉडलिंग इंडस्ट्री को छोड़ दिया. वर्तमान में वह लाइव ईडी फ्री नामक एक ईटिंग डिसऑर्डर से उबरने वाली कोचिंग सेवा की संस्थापक हैं. वह क्लिनिकल साइकोलॉजी में डॉक्टरेट के लिए मेरिडियन यूनिवर्सिटी भी जाती हैं.

स्वीडन की मॉडल फ्रीडा फैरेल को लंदन में बनाया था सेक्स स्लेव

स्वीडन की मॉडल और एक्ट्रेस फ्रीडा फैरेल ने भी अपने साथ हुए दर्दनाक हादसे को लेकर एक इंटरव्यू में चर्चा की थी. फ्रीडा फैरेल खुद के साथ हुई घटना के ऊपर Apartment 407 नाम की फिल्म भी बना चुकी है. फ्रीडा ने कहा था कि लंदन में एक बार फोटोशूट के बहाने कुछ लोगों ने उन्हें किडनैप कर लिया था. एक कमरे में उन्हें तीन दिन तक बंधक बनाकर रखा गया. इस दौरान उन्हें ड्रग्स दिया गया और 6 लोगों ने मिलकर उनके साथ रेप किया. एक्ट्रेस ने कहा कि लंदन में अपने साथ 19 साल पहले हुई इस घटना को याद करते हुए फैरेल आज भी सिहर उठती हैं.

खुद के ऊपर गुजरी घटना पर बनाई फिल्म, बोलीं- महिलाएं लें सबक

यह ऐसी दर्दनाक घटना थी जिसे ज्यादातर लोग भूलना चाहेंगे, लेकिन 41 साल की हो चुकी फ्रीडा फैरेल ने एक फिल्म बनाई है और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वह दोबारा से इन घटनाओं से गुजरी हैं. फ्रीडा का कहना है कि उन्होंने इसलिए फिल्म बनाई है ताकि दूसरी महिलाएं इससे सबक ले सकें. फ्रीडा फैरेल का मकसद इसके जरिए दूसरों को जागरूक करना है.

23 साल की उम्र में लंदन पहुंची

स्वीडन में जन्मी फ्रीडा फैरेल 23 साल की उम्र में लंदन आई थीं. यहां उनकी मुलाकात एक फोटोग्राफर से हुई, जिसने उन्हें मॉडल बनाने की बात कही और एक स्टूडियो ले गया. लेकिन जैसे ही फ्रीडा फैरेल कमरे में दाखिल हुईं, करीब 6 लोगों ने उन्हें घेर लिया और कमरा बंद कर लिया. अगले 3 दिनों तक फ्रीडा फैरेल को उसी कमरे में बंधक बनाकर रखा गया. वे लोग उन्हें सेक्स-ट्रैफिकिंग में धकेलना चाहते थे. लेकिन किसी तरह फ्रीडा फैरेल उनसे जान बचाकर भाग निकलीं.

