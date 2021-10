भारत को लेकर क्यों भिड़ गए ईरान और इजरायल? अपनी दुश्मनी के बीच में ले आए भारत को

भारत में इजरायल के नए दूत नाओर गिलोन ईरान और इजरायल की दुश्मनी के बीच में भारत को ले आए. उन्होंने गुरुवार को नए क्वाड समूह के सदस्यों इजरायल, भारत, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात को लेकर बात करते हुए कहा कि ये किसी एक देश के खिलाफ नहीं है लेकिन इन सभी देशों के साथ आने का कारण ईरान द्वारा फैलाई जा रही अस्थिरता है.

उन्होंने कहा कि हम किसी एक देश के खिलाफ नहीं हैं. हम डिप्लोमैट्स हैं और राजनेता हैं. हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के लोगों के जीवन को बेहतर बनाएं. मेरा मानना है कि आर्थिक, बुनियादी और सहयोग के स्तर पर इन देशों के गठबंधन में काफी संभावनाएं हैं. खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंधों के बेहतर और खुला होने का एक बड़ा कारण ईरान को लेकर भय और साझा चिंता भी है. ईरान इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश है. ये देश यमन से लेकर लेबनान और इराक से लेकर सीरिया और बहरीन हर जगह अस्थिरता पैदा कर रहा है.

इजरायल और ईरान के बीच तीखी तकरार

इजरायल के राजनयिक के बयान के बाद नई दिल्ली में ईरानी दूतावास से भी तीखी प्रतिक्रिया आई. ईरान के दूतावास ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये प्रतिक्रिया रोमांच की फिराक में मशगूल एक डिप्लोमैट की बचकानी टिप्पणी को लेकर है. इस बयान में लिखा था कि इजरायल आतंक का देश है जिसकी अवैध सरकार फिलीस्तीनियों और मध्य-पूर्व के कुछ देशों में रक्तपात और नरसंहार में शामिल रही है.

