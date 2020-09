विदेश मंत्रियों की बातचीत असफल रही तो चीजें होंगी खतरनाक: ग्लोबल टाइम्स

रूस की राजधानी मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो रही है. लेकिन इस मुलाकात से पहले चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स की ओर से चेतावनी दी गई है. ग्लोबल टाइम्स ने एक्सपर्ट्स के हवाले से लिखा कि अगर चीन-भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक सकारात्मक परिणाम तक पहुंचने में विफल रहती है तो ये खतरनाक संकेत हो सकते हैं.

ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अगर चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक से सकारात्मक नतीजे नहीं निकलते हैं, या दोनों पक्ष समझौते पर अमल नहीं करते हैं तो यह एक खतरनाक संकेत हो सकता है. जिसका मतलब होगा कि चीन और भारत में शांति से समाधान निकलने की संभावना कम है. चीनी अखबार लिखता है चीन और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक सीमा पर तनाव को कम करने लिए महत्वपूर्ण होगी.

