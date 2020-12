जर्मनी की महिला सांसद ने 'स्पेशल टी-शर्ट' पहन चीन को दिखाया आईना

जर्मनी की महिला सांसद डेनिएला क्लर्कर्ट (Daniela Kluckert) ने हांगकांग, तिब्बत और ताइवान में लोकतंत्र बहाली की मांग का समर्थन करते हुए अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है. इसके साथ ही उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा है. तस्वीर में जर्मन सांसद एक लाल रंग की टी-शर्ट पहने हुए नजर आ रही हैं, इस टी-शर्ट के फ्रंट में जर्मन भाषा में लिखा है- "I am a Hongkonger" जबकि, इसके पीछे लिखा है- "We are Tibet, Tiananmen, Taiwan." इसके साथ ही उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकार चीन में नहीं है. जाहिर है, क्लर्कर्ट का यह पोस्ट चीन को हरगिज भी रास नहीं आएगा.

जर्मन सांसद ने पोस्ट में क्या लिखा?

दरअसल, सांसद डेनिएला क्लर्कर्ट ने गुरुवार (16 दिसंबर) को फ़ेसबुक पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि 'स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकार, ये सब जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, वह चीन में मौजूद नहीं है. जिस आक्रामकता के साथ चीन दूसरे देशों के लोगों खिलाफ काम कर रहा है वह बेहद भयानक तेजी से बढ़ रहा है. जोशुआ वोंग, एग्नेस चाउ और इवान लैम के खिलाफ हाल ही में लिए गए एक्शन से यह साबित होता है. हमें पहले से अधिक संघर्ष करना चाहिए ताकि हांगकांग, तिब्बत और ताइवान के लोग बिना किसी डर और लोकतांत्रिक परिस्थितियों में रह सकें.'

Freiheit, Demokratie und Menschenrechte – was uns so wichtig ist, gibt es in China nicht. Die Aggressivität, mit der... Posted by Daniela Kluckert on Wednesday, December 16, 2020

कौन हैं डेनिएला क्लर्कर्ट?

आपको बता दें कि डेनिएला क्लर्कर्ट जर्मनी की फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद हैं. उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) में ताइवान की भागीदारी का समर्थन किया था. वह हांगकांग में प्रो-डेमोक्रेसी एक्टिविटी की समर्थक हैं, साथ ही उन्होंने तिब्बत और ताइवान में भी लोकतंत्र बहाली की मांग की है.

यही नहीं, क्लर्कर्ट ने WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कोरोना वायरस से जूझ रहे अपने अनुभव को साझा करने के लिए ताइवान को बात रखने देने की बात कही थी. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी इन मुद्दों पर बोलने की अपील की थी.

ये भी पढ़ें