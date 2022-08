पाकिस्तान घूमने आईं दो विदेशी लड़कियों के साथ भीड़ ने की शर्मनाक हरकत, Video देख भड़के लोग

किसी भी देश में जब टूरिस्ट घूमने आते हैं तो वे वहां पर वे विदेशी मेहमान के रूप में देखे जाते हैं, जिनकी मेहमाननवाजी की जिम्मदारी सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी होती है. जब टूरिस्ट अपने देश वापस लौटें तो जाकर मेहमाननवाजी की तारीफ करें, जिससे आपके देश का नाम दूसरे देशों में भी मशहूर हो. लेकिन पाकिस्तान में शायद कुछ लोगों को इस बात की फिक्र ही नहीं, इसलिए एक विदेशी मां और बेटी के साथ ऐसी हरकत की गई, जो वाकई शर्मनाक है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो पाकिस्तान के आजादी दिवस यानी 14 अगस्त का है. वीडियो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का है जिसमें दो विदेशी पर्यटक मां और बेटी को कुछ लोग घेरे हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में महिला और उसकी बेटी की आंखों में ऐसा खौफ नजर आ रहा है कि वो किसी तरह उस जगह से निकल जाना चाहती है. काफी लोग उन पर कुछ कमेंट्स कर रहे हैं तो कुछ लोग उनकी ऐसी हालत में वीडियो भी बना रहे हैं.

Boys misbehaving with foreign tourists on the occasion of #Pakistan's #IndependenceDay in Shakarparian, #Islamabad. Authorities must identify and punish the culprits. @ICT_Police pic.twitter.com/9cRdPntMS2