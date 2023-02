तुर्की-सीरिया में तबाही के बीच फिलिस्तीन में भूकंप के झटके

फिलिस्तीन में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए. फिलिस्तीन में ये भूकंप ऐसे वक्त पर आया, जब तुर्की-सीरिया में तबाही जारी है. तुर्की और सीरिया में सोमवार को 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था. इसके बाद से दोनों देशों में अब तक 8000 लोगों की मौत हो गई है. इतना ही नहीं दोनों देशों में भूकंप से 6000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं.

फिलिस्तीन में आए भूकंप के झटकों की तीव्रता 4.8 मापी गई. बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन में आए भूकंप का केंद्र नब्लस शहर से 13 किमी उत्तर में 10 किलोमीटर गहराई में था. भूकंप के झटकों के बाद लोग डर की वजह से सड़कों पर निकल आए. हालांकि, अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है.

तुर्की में 5,894 तो सीरिया में 2000 की जान गई



तुर्की में 5,894 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 34,810 लोग घायल हैं. वहीं विद्रोहियों के नियंत्रण वाले सीरिया में 1,220 लोगों की जान गई है. जबकि सीरिया में सरकार नियंत्रित इलाकों में 812 लोगों की मौत हुई है. तुर्की में भूकंप से करीब 6000 इमारतें तबाह हो गई हैं. जबकि सीरिया में 400 इमारतें पूरी तरह से जमीदोंज हो गईं, जबकि 1220 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है.

20 हजार से लोगों के मारे जाने की आशंका- WHO



WHO ने तुर्की और सीरिया में मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई है. WHO ने तुर्की और सीरिया में 20 हजार से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जताई है. इतना ही नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दोनों देशों में 2.3 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं.