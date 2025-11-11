दिल्ली ब्लास्ट को लेकर क्या बोले अमेरिका-रूस? ईरान-इजरायल ने जताया शोक

दिल्ली के लाल किला के पास सोमवार शाम हुए धमाके ने देश को हिलाकर रख दिया है. विस्फोट उस वक्त हुआ जब हरियाणा में रजिस्टर्ड एक कार लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी थी और फिर अचानक उसमें विस्फोट हो गया.
अधिकारियों के अनुसार, सोमवार रात तक विस्फोट में नौ लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी और 20 अन्य घायल हुए थे. पुलिस ने मंगलवार को बताया कि घायलों में से तीन और लोगों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है.
धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
दिल्ली ब्लास्ट पर ग्लोबल लीडर्स और विदेशी राजनयिकों ने भी दुख जताया है और भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त की है.
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुईज्जू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत और भारतीय जनता के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए लिखा, 'दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके में जान गंवाने वालों के लिए गहरा दुख है. शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है. इस कठिन समय में मालदीव भारत की जनता और सरकार के साथ एकजुट है.'
नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने भी हमले पर दुख जताते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में नेपाल भारत के साथ खड़ा है.
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए एक्स पर लिखा, 'मैं दिल्ली में कल शाम हुए भीषण विस्फोट से स्तब्ध और दुखी हूं. मैं शोक में डूबे परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं. इस दुःख की घड़ी में नेपाल, भारत के साथ एकजुटता में खड़ा है.'
मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी घटना पर शोक जताया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मैं सोमवार शाम दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट से दुखी हूं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हुए हैं.'
मलेशियाई पीएम ने आगे लिखा, 'मेरी हार्दिक संवेदनाएं पीड़ित परिवारों और भारत की जनता के साथ हैं, जो इस निरर्थक त्रासदी का शोक मना रहे हैं. यदि यह घटना आतंकी कृत्य साबित होती है, तो इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए. निर्दोष लोगों को निशाना बनाने और आम नागरिकों में भय फैलाने वाली हिंसा का कोई औचित्य नहीं हो सकता.'
पीएम इब्राहिम ने लिखा, 'मैं उन सभी प्रथम उत्तरदाताओं (first responders) और अधिकारियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जो विस्फोट के कारणों की जांच करने और दोषियों को न्याय के कठघरे में लाने के लिए निरंतर कार्यरत हैं। हमारी संवेदनाएँ और प्रार्थनाएं उन सभी के साथ हैं जो इस घटना से प्रभावित हुए हैं.'
चीन ने मंगलवार को दिल्ली में सोमवार को हुए बम विस्फोट पर गहरा शोक जताया है. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बीजिंग में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, 'हम इस घटना से स्तब्ध हैं.'
उन्होंने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की, मृतकों और घायलों के परिजनों के प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.
भारत में अमेरिकी दूतावास ने दिल्ली में हुए विस्फोट में लोगों के मारे जाने पर शोक जताया है.
दूतावास ने एक्स पर लिखा, 'नई दिल्ली में हुए भयानक विस्फोट से प्रभावित सभी लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं. हम स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं. जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं.'
अमेरिकी दूतावास ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट भी जारी किया है.
रूस की तरफ से भी दिल्ली ब्लास्ट पर संवेदना जताई गई है. भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने एक्स पर लिखा, 'लाल किला के पास हुए विस्फोट से स्तब्ध हूं. मुझे विश्वास है कि चल रही विस्तृत जांच इस घटना के कारणों का पता लगाएगी. हम पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं.'
श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरथ ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, 'दिल्ली में हुए विस्फोट की खबर से दुखी हूं. श्रीलंका भारत की जनता के साथ खड़ा है. हमारी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं.'
सिंगापुर के भारत में उच्चायुक्त साइमन वोंग ने इस घातक हमले की निंदा करते हुए इसे 'आतंकी कृत्य' बताया. उन्होंने कहा,'लाल किला के पास कार ब्लास्ट में पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं. सिंगापुर इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है और भारत के साथ एकजुटता में खड़ा है.'
इजरायल के भारत में राजदूत रूवेन अजर ने इस घटना पर दुख जताते हुए एक्स पर लिखा, 'दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं. मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. बचाव दल और सुरक्षा बलों को सलाम.'
भारत में ईरान के दूतावास ने भी दिल्ली ब्लास्ट पर शोक जताया है. दूतावास की तरफ से कहा गया, 'हम पीड़ित परिवारों के प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हैं और कामना करते हैं कि उन्हें यह दुख सहने की ताकत मिले. हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं.'
इसके अलावा ब्रिटेन, अर्जेंटीना, फ्रांस, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों ने भी डिप्लोमैटिक माध्यमों से घटना पर दुख जताते हुए भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त की है.