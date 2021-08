अफगानिस्तान में अमेरिका के आखिरी 24 घंटे बाकी! US बोला- सैनिकों की सुरक्षा पर फोकस

तालिबान पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान से अपने नागरिकों समेत अन्य लोगों को निकालने में लगे अमेरिका के लिए अगले 24 घंटे काफी अहम होने जा रहे हैं. सेट की गई 31 अगस्त की डेडलाइन करीब आ चुकी है, जिसके बाद अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना होगा.

इस बीच, अमेरिका ने कहा कि उसका अफगानिस्तान में चल रहा सैन्य अभियान जारी रहेगा. अभी उनका फोकस काबुल में रह रहे अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा पर है. मालूम हो कि पिछले गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट के पास आईएसआईएस-खुरासान के आतंकियों ने सिलसिलेवार फिदायीन हमले किए थे, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी. इसके अलावा, 169 अफगानिस्तान के नागरिक भी मारे गए थे.

अमेरिकी सेना के मेजर जनरल विलियम हैंक टेलर ने काबुल में की गई अमेरिकी की एयरस्ट्राइक समेत अन्य मुद्दों पर जानकारी दी. विलियम ने कहा, ''अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेगा. हमारा मुख्य फोकस काबुल में रह रहे सैनिकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर है.

रविवार को अमेरिकी सेना ने मानवरहित एयरस्ट्राइक गाड़ी पर की थी, जोकि एक आईएसआईएस-के का खतरा था.'' उन्होंने आगे बताया कि काबुल एयरपोर्ट के पास की गई सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक ने सफलतापूर्वक टारगेट पर हिट किया.

टेलर ने बताया, ''गाड़ी से हुआ एक और विस्फोट यह संकेत देता है कि उसमें विस्फोटक पदार्थ मौजूद था.'' वहीं, एयरस्ट्राइक में कुछ नागरिकों की भी मौत होने के सवाल पर अमेरिकी सेना के मेजर जनरल ने बताया कि हम नागरिक हताहतों की रिपोर्ट से अवगत हैं, हम इन रिपोर्टों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं. स्थिति का आकलन करना जारी रखेंगे.

इससे पहले, एयरस्ट्राइक के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता ने भी कहा था कि हमें मालूम है कि हमारी स्ट्राइक में आम लोगों की भी जान गई है. हम अब भी स्ट्राइक के परिणाम का आकलन कर रहे हैं. हमारा मकसद आईएसआईएस-के के आतंकियों को ढेर करना था और इसमें हम सफल हुए हैं.

Military ops in Afghanistan continue, with our primary focus on safety & security of troops who remain in Kabul.On Sunday US military forces conducted an unmanned, over-the-horizon airstrike on a vehicle known to be an imminent ISIS-K threat: US Army Maj Gen William “Hank” Taylor pic.twitter.com/V9MlCabDt1