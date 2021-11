'विमान में होने वाला है विस्फोट', और दौड़कर भागने लगे यात्री...

ब्राजील के कुआबा शहर के मेरशेल रोंडन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय हड़कंप मच गया जब वहां एक विमान में विस्फोट होने की खबर उड़ी. और विमान के टेकऑफ करने से पहले ही सभी यात्री यहां वहां भागने लगे.

जानकारी के मुताबिक, घटना गुरुवार की है. यहां ब्राज़ीलियाई एयरलाइंस अजुल की फ्लाइट 2751 की एयरबस 320 में अचानक से बिजली संबंधी कुछ तकनीकी खराबी आ गई. तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट ने विमान में बैठे सभी यात्रियों से कहा कि वे जितनी जल्दी हो सके फ्लाइट से उतर जाएं क्योंकि विमान में विस्फोट हो सकता है.

विमान में सवार एक यात्री वेंडरसन कैम्पोस ने स्थानीय न्यूज नेटवर्क G1 को बताया कि विमान टेक ऑफ से पहले अचानक से रुक गया और एक फ्लाइट अटेंडेंट ने सभी को जल्द से जल्द विमान छोड़ने के लिए कहा.

उन्होंने बताया, "फ्लाइट अटेंडेंट चिल्लाती हुई बोलने लगी कि सभी लोग जल्द से जल्द एमरजेंसी डोर से बार निकल जाएं क्योंकि यहां विस्फोट हो सकता है. तभी वहां धक्कामुक्की शुरू हो गई. मैं अपने छोटे बच्चे के साथ था. तभी भीड़ के साथ मैं भी एमरजेंसी डोर से बाहर कब निकला मुझे पता नहीं चला. लेकिन मेरी पत्नी विमान में ही रह गई थी. इसलिए मैंने अपने बच्चे को वहीं बाहर छोड़ा और अपनी पत्नी की मदद के लिए अंदर गया.''

