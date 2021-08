अफगानिस्तान: मुश्किल हालात के बीच वो पल, जब अमेरिकी सैनिकों ने जीता दिल

अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबानी शासन की शुरुआत होने के बाद से ही लोगों का बड़ी संख्या में वहां से निकलना जारी है. मुश्किल भरे इस दौर के बीच कई कहानियां ऐसी भी आ रही हैं, जो दिल को छू रही हैं. ऐसा ही एक और घटना सामने आई है, एक अफगानी महिला (Afghani Woman) जो देश छोड़कर निकली उसने अमेरिकी सेना के विमान में बच्ची को जन्म दिया है. इसके अलावा भी कई ऐसे पल दिखे हैं, जहां अमेरिकी सेना ने लोगों का दिल जीता है.

अमेरिका द्वारा काबुल एयरपोर्ट (Kabul Airport) से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसी दौरान काबुल से जर्मनी को रवाना हुई इस फ्लाइट में महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया.

अमेरिकी मिलिट्री के मुताबिक, C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर काबुल से लोगों को लाया जा रहा था. फ्लाइट में गर्भवती महिला भी सवार थी, जब विमान हवा में था तब महिला को कुछ तकलीफ हुई. लैंडिंग के तुरंत बाद प्लेन में ही महिला की डिलीवरी हुई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया है.

During a flight from an Intermediate Staging Base in the Middle East, the mother went into labor and began having complications. The aircraft commander decided to descend in altitude to increase air pressure in the aircraft, which helped stabilize and save the mother’s life.