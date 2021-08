अफगानिस्तान का ये प्रांत अब भी तालिबान के कब्जे में नहीं, जानिए किन कमांडर्स ने संभाल रखा है मोर्चा?

अफगानिस्तान (Afghanistan) पर 20 साल बाद फिर से तालिबान (Taliban) का कब्जा हो गया है. राष्ट्रपति अशरफ गनी (Ashraf Ghani) ने देश छोड़ दिया है. लोग भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से हर कीमत पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन अब भी एक ऐसा प्रांत है, जिसे तालिबान कब्जा नहीं पाया है. उसका नाम है 'पंजशीर'. अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक पंजशीर (Panjshir) देश के उत्तर-पूर्वी इलाके में पड़ता है. ये ऐसा प्रांत है जिसे न तो तालिबान कब्जा पाया और न ही कभी सोवियत रूस जीत पाया.

अगर पंजशीर ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होगी क्योंकि तालिबान और अलकायदा (Al-Qaeda) ने मिलकर 9/11 के हमले से दो दिन पहले अहमद मसूद के पिता अहमद शाह मसूद (Ahmad Shah Massoud) को फिदायीन हमले में मार दिया था. अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई (Hamid Karzai) ने अहमद शाह मसूद को राष्ट्रीय नायक का खिताब दिया था. उन्हें पंजशीर का शेर भी कहा जाता है. अहमद शाह मसूद और उनके सहयोगियों ने साथ मिलकर तालिबान के राज को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी.

هنوز قلب در سینه داغدار می‌تپد برای زنده ماندن.



Panjshir is the only hope for freedom pic.twitter.com/pGwgk0fWtz