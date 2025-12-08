scorecardresearch
 
वाराणसी: गंजारी में अंतरराष्‍ट्रीय क्रि‍केट स्‍टेड‍ियम में त्रिशूल आकार की फ्लडलाइट लगी, 2026 में T20 मैच से उद्घाटन

वाराणसी के गंजारी में 450 करोड़ की लागत से बन रहा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 2026 में T20 मैच के साथ शुरू करने की तैयारी में है. निर्माण कार्य 75% पूरा है और 14 पिचें तैयार की जा रही हैं. त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट इसकी खास पहचान होगी. यह काशी का पहला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है, जिससे स्थानीय लोगों, खिलाड़ियों और कारोबारियों में उत्साह है. स्टेडियम से रोजगार, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

स्टेडियम में कुल 14 पिच तैयार की जा रही हैं. (Photo: ITG)

वाराणसी के गंजारी में बन रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन 2026 में एक T20 मैच के साथ किए जाने की योजना है. स्टेडियम निर्माण का कार्य युद्धस्तर पर जारी है. फिलहाल बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की पहचान ‘त्रिशूल’ को फ्लड लाइट के रूप में लगाया गया है, जो काशी की पहचान को पूरे विश्व में दर्शाएगा.

करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस इंटरनेशनल स्टेडियम का लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, स्टेडियम में कुल 14 पिच तैयार की जा रही हैं. इसके साथ ही एक अलग उपकेंद्र भी बनाया जा रहा है, जिससे सभी सुविधाओं का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके.

काशी की धरती पर बन रहे पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है. वाराणसी के युवा क्रिकेटर भी उत्साहित हैं क्योंकि उन्हें बड़े स्तर का खेल मैदान और बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने व सीखने का अवसर मिलेगा.

स्टेडियम निर्माण से स्थानीय लोगों में बड़ी उम्मीद जगी है. इससे व्यवसाय के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है. साथ ही, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.

