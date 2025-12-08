वाराणसी के गंजारी में बन रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन 2026 में एक T20 मैच के साथ किए जाने की योजना है. स्टेडियम निर्माण का कार्य युद्धस्तर पर जारी है. फिलहाल बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की पहचान ‘त्रिशूल’ को फ्लड लाइट के रूप में लगाया गया है, जो काशी की पहचान को पूरे विश्व में दर्शाएगा.

करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस इंटरनेशनल स्टेडियम का लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, स्टेडियम में कुल 14 पिच तैयार की जा रही हैं. इसके साथ ही एक अलग उपकेंद्र भी बनाया जा रहा है, जिससे सभी सुविधाओं का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके.

काशी की धरती पर बन रहे पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है. वाराणसी के युवा क्रिकेटर भी उत्साहित हैं क्योंकि उन्हें बड़े स्तर का खेल मैदान और बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने व सीखने का अवसर मिलेगा.

स्टेडियम निर्माण से स्थानीय लोगों में बड़ी उम्मीद जगी है. इससे व्यवसाय के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है. साथ ही, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.

