प्रतापगढ़: चलती ट्रेन के डिब्बे के ऊपर चढ़ा सिरफिरा युवक, किया हाई वोल्टेज ड्रामा, रोकनी पड़ी कई ट्रेनें

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के मां बेल्हा देवी धाम रेलवे स्टेशन के पास शनिवार शाम लगभग 4:30 बजे एक युवक द्वारा चलती ट्रेन पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा करने की घटना से रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया. बताया जाता है कि संत कबीर नगर निवासी मोहम्मद अनस नाम का युवक काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के डिब्बे के ऊपर चढ़ गया और नीचे उतरने से इंकार कर दिया. स्थिति देखते हुए रेलवे कंट्रोल रूम ने तुरंत ओवरहेड लाइन की बिजली आपूर्ति बंद कर दी, जिससे संभावित हादसा टल गया और युवक की जान बच गई.

करीब 40 मिनट तक रेलवे ट्रैक पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. ट्रेन के रुकने से वाराणसी–लखनऊ मार्ग की कई ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर रोकना पड़ा, जबकि आसपास के रेलवे फाटक पर लंबा जाम लग गया. मौके पर पहुंची जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने युवक को नीचे उतरने के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान युवक ने पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की भी की.

आखिरकार काफी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. घटना के कारण यात्रियों और स्थानीय लोगों में काफी समय तक तनाव की स्थिति बनी रही.

---- समाप्त ----