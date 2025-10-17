scorecardresearch
 

TTE की शर्ट फाड़ी और दी गालियां...ट्रेन का जनरल टिकट लेकर स्लीपर में बैठी महिलाओं का उत्पात, VIDEO

लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर दून एक्सप्रेस में जनरल टिकट लेकर स्लीपर कोच में बैठीं महिलाओं ने सीट खाली कराने पहुंचे टीटीई दिवाकर मिश्र से मारपीट की. महिलाओं ने गालीगलौज की और उनकी शर्ट फाड़ दी. महिलाओं को बाराबंकी व चारबाग पर ट्रेन से उतारा गया. रेलवे ने उनके खिलाफ जीआरपी में तहरीर दी, एफआईआर की प्रक्रिया जारी है.

जनरल टिकट लेकर स्लीपर में बैठी महिलाओं का उत्पात (Photo: ITG)
जनरल टिकट लेकर स्लीपर में बैठी महिलाओं का उत्पात (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर दून एक्सप्रेस में गुरुवार रात बड़ा हंगामा हो गया. यहां हावड़ा से हरिद्वार जा रही ट्रेन में जनरल टिकट लेकर स्लीपर कोच में बैठीं कुछ महिलाओं ने टीटीई से अभद्रता कर दी. सीट खाली कराने पहुंचे टीटीई पर महिलाओं ने हमला बोल दिया, गालीगलौज की और उसकी शर्ट फाड़ दी.

टीटीई दिवाकर मिश्र के अनुसार ट्रेन की स्लीपर बोगी एस-3 में टिकट चेक कर रहे थे. इसी दौरान एक यात्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिकायत की कि कुछ लोग बिना टिकट सीट घेरकर बैठे हैं. सूचना मिलने पर टीटीई मौके पर पहुंचे और सीट खाली कराने को कहा. इतना कहते ही महिलाएं भड़क उठीं. उन्होंने पहले गालीगलौज की, फिर टीटीई की शर्ट फाड़ दी. टीटीई के मुताबिक, महिलाओं ने उन्हें पीटा और मुंह पर चाय भी फेंकी. झगड़े में उनकी सोने की चेन भी टूट गई.

रेलवे प्रशासन के अनुसार, महिलाएं जनरल टिकट लेकर स्लीपर कोच में सफर कर रही थीं, जो कि नियमों के खिलाफ है. विवाद के बाद महिलाओं को बाराबंकी स्टेशन पर ट्रेन से उतारा गया, लेकिन वे दोबारा जबरन उसी बोगी में सवार हो गईं. बाद में चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचने पर उन्हें नीचे उतारा गया.

उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि टीटीई दिवाकर मिश्र के साथ दून एक्सप्रेस में महिला यात्रियों ने मारपीट की है. महिलाएं अनाधिकृत रूप से ट्रेन में यात्रा कर रही थीं. उनके खिलाफ चारबाग जीआरपी में तहरीर दी गई है, जल्द ही एफआईआर दर्ज की जाएगी.

