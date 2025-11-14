'सोनिया दबंग थी, मेरे पति को शराब पिलाकर...' पति की आत्महत्या के लिए पत्नी ने पड़ोसन को ठहराया जिम्मेदार

उत्तर प्रदेश में लखनऊ के एक पारा थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक की आत्महत्या का मामला स्थानीय स्तर पर सनसनी का विषय बना हुआ है. चुन्नू खेड़ा आश्रम कॉलोनी में रहने वाले शिवम निगम की मौत के बाद उनकी पत्नी नेहा निगम ने पड़ोस में रहने वाली महिला सोनिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं. शिकायत में नेहा ने दावा किया है कि सोनिया के अवैध संबंध और लगातार ब्लैकमेलिंग के कारण शिवम मानसिक रूप से टूट चुके थे और इसी दबाव में उन्होंने मौत को गले लगा लिया.

नेहा ने पुलिस को बताया कि सोनिया काफी समय से उनके पति के संपर्क में थी और वह जबरदस्ती शिवम को शराब पिलाकर उनसे शारीरिक संबंध बनाती थी. इतना ही नहीं, उसने शिवम के आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें भी रिकॉर्ड कर ली थीं. इन वीडियो का इस्तेमाल सोनिया उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए करती थी और धमकी देती थी कि यदि उन्होंने पत्नी-बच्चों को नहीं छोड़ा, तो वह उन पर दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज करवा देगी. इस धमकी और दबाव ने शिवम को मानसिक रूप से बेहद कमजोर कर दिया था.

नेहा निगम के अनुसार, उनका परिवार करीब छह महीने पहले ही इस कॉलोनी में रहने आया था. इसके बाद से ही सोनिया उनके पति के करीब आने लगी थी. शिवम एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और ऑटो चलाकर परिवार का खर्च चलाते थे. पत्नी का आरोप है कि सोनिया कॉलोनी में दबंग प्रवृत्ति की महिला के रूप में जानी जाती है और उसका एक पूर्व प्रेमी भी फांसी लगाकर अपनी जान दे चुका है, जिससे उसके चरित्र पर पहले से ही सवाल उठते हैं.

घटना वाले दिन यानी 18 सितंबर को नेहा घर से बाहर थीं. इस दौरान, आरोप के मुताबिक, सोनिया द्वारा लगातार किए जा रहे मानसिक उत्पीड़न और दबाव से परेशान होकर शिवम ने कमरे के पंखे से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. घर लौटने पर नेहा ने पति को फंदे पर लटका देखा और शोर मचाकर पड़ोसियों को बुलाया.

नेहा द्वारा दी गई शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कई बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या शिवम के मोबाइल या अन्य उपकरणों में वह कथित वीडियो-क्लिप मौजूद थीं या नहीं. इस दर्दनाक घटना ने इलाके में काफी आक्रोश और चर्चा पैदा कर दी है. परिवार न्याय की मांग कर रहा है, जबकि पुलिस को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का इंतजार है.



