कानपुर से महाठगी... सोनू सूद और खली ने की सोनी की कंपनी का प्रमोशन, अब 350+ शिकायतों से खुल रही परतें

कानपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा रवींद्रनाथ सोनी नाम का शख्स, जिसने अपनी कंपनी ब्लू चिप कॉरपोरेशन को सेलिब्रिटी ब्रांडिंग का कवच पहनाकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपये ठग लिए. पहली नजर में यह मामला केवल वित्तीय फ्रॉड जैसा दिखता था, लेकिन जैसे-जैसे नए तथ्य सामने आ रहे हैं, यह धोखाधड़ी उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि कई राज्यों और विदेशों तक फैला एक मल्टी-लेयर घोटाला साबित होता जा रहा है. पुलिस अब तक तीन FIR दर्ज कर चुकी है और ठगी की रकम 970 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

इस पूरे प्रकरण में चौकाने वाली बात यह है कि ठग रवींद्रनाथ सोनी के साथ जिन सेलिब्रिटी की तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें अभिनेता सोनू सूद और रेसलर द ग्रेट खली भी शामिल हैं. खली ने भले ही सीमित दायरे में प्रमोशन किया हो, लेकिन सोनू सूद के साथ सोनी की नजदीकी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

तस्वीरें बढ़ा रही हैं विवाद

पुलिस को मिले फोटो और वीडियो में सोनी सिर्फ ब्रांड प्रमोशन नहीं करा रहा था, बल्कि कई जगहों पर सोनू सूद के साथ निजी कार्यक्रमों में दिख रहा है. एक तस्वीर में सोनी, सोनू सूद के साथ बर्थडे केक काटते दिखा. दूसरी तस्वीर किसी पिकनिक स्पॉट की है, जहाँ दोनों आराम से खड़े होकर फोटोशूट करवा रहे हैं. कई वीडियो ऐसे भी मिले हैं जिनमें सोनी खुद को “सोनू सूद से जुड़ा बिजनेस पार्टनर” बताता रहा.इन तस्वीरों ने इस पूरे नेटवर्क को एक नया एंगल दे दिया है. जिन निवेशकों ने करोड़ों रुपये गंवाए, उनका कहना है कि सोनू सूद और खली को देखकर ही उन्होंने ब्लू चिप कॉरपोरेशन पर भरोसा किया था. कई लोगों ने कहा कि अगर बड़े अभिनेता और रेसलर उसके साथ खड़े हैं, तो कंपनी विश्वसनीय ही होगी लेकिन यह भरोसा ही अब उनकी सबसे बड़ी चूक साबित हुआ.

कानपुर पुलिस के पास 350 से ज्यादा शिकायतें

कानपुर कोतवाली में एक दिसंबर को सोनी की गिरफ्तारी के बाद जैसे शिकायतों का सिलसिला टूट ही गया. दुबई से रहने वाले एनआईआर, अमेरिका, जापान और मलेशिया में बसे भारतीय, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल के व्यापारी सब अपने-अपने दस्तावेज लेकर कानपुर पुलिस के पास पहुंचना शुरू हो गए. कई लोग फोन पर शिकायत दर्ज करा रहे हैं, जिनकी संख्या अब 350 से भी ज्यादा हो चुकी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ब्लू चिप कॉरपोरेशन ने 3 से 5 गुना रिटर्न, विदेशी निवेशकों को हाई-रिस्क, हाई-प्रॉफिट स्कीम और देश भर में तेजी से विस्तार का झांसा देकर करोड़ों रुपये झटकने का खेल रचा था.

पैसे की ट्रेल ने खोली पोल

सोनी के गिरफ्तार होने के बाद जब उससे पूछताछ शुरू हुई, तो एसटीएफ ने उसके मोबाइल, बैंक स्टेटमेंट और डिजिटल लेनदेन की गहराई से जांच की. इसी दौरान पुलिस को पता लगा कि ब्लू चिप के नाम पर बनाए गए कई फर्जी अकाउंट्स से रकम सीधे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और दुबई के खातों में भेजी जा रही थी. जांच में यह भी सामने आया कि दक्षिण भारत के अभिनेता सूरज जुमानी ने भी इस कंपनी में निवेश किया था और उनका पैसा भी डूब गया.

पुलिस सोनू सूद को करेगी तलब ?

कानपुर पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान जो भी व्यक्ति कंपनी के प्रमोशन, मार्केटिंग या विश्वसनीयता बढ़ाने में भूमिका निभाता दिख रहा है, उसे नोटिस भेजा जा सकता है. एसीपी आशुतोष सिंह ने साफ कहा है कि जो भी इस कंपनी के प्रमोशन में शामिल रहा है, उससे पूछताछ की जाएगी. जांच को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना है. यही वजह है कि पुलिस जल्द ही प्रमोशन, पब्लिसिटी वीडियो और निजी मुलाकातों के आधार पर सोनू सूद का बयान दर्ज करने के लिए नोटिस भेज सकती है.

द ग्रेट खली भी आए तस्वीरों में

खली ने ब्लू चिप का एक विज्ञापन किया था, जिसमें वह कंपनी की योजनाओं की तारीफ कर रहे थे. इसी वीडियो को कंपनी ने नेपाल, दुबई, कतर और कई भारतीय राज्यों में विस्तृत अभियान के रूप में चलाया. कई निवेशकों ने पुलिस को बताया कि खली और सोनू सूद के प्रमोशन देखकर ही उन्होंने पैसे निवेश किए. उन्हें लगा कि जब बड़े चेहरे खड़े हैं, तो कंपनी फर्जी नहीं हो सकती.

