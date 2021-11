दिल्ली में अंटार्कटिका और कश्मीर जैसे 'मजे'! ट्विटर यूजर्स ने क्यों कही ये बात

छठ के महापर्व (Chhath Puja) की शुरुआत नहाय-खाय के साथ हो गई है. लेकिन राजधानी दिल्ली के छठ घाटों (Delhi Chhath Ghat) से जो तस्वीरें सामने आ रहीं हैं वो चौंकाने वालीं हैं. यमुना नदी (Yamuna Toxic Foam) की झाग वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हैं. इन तस्वीरों को लेकर तमाम ट्विटर (Twitter) पर तमाम तरह के मीम्स (Memes) वायरल हो रहे हैं.

हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब छठ (Chhath) के मौके पर यमुना (Yamuna) की ऐसी तस्वीरें सामने आई हों. कमोबेश हर साल यमुना से झाग वाली तस्वीरें सामने आती रही हैं. सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को लेकर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. कोई इसे 'यमुना में बर्फ' बता रहा है तो कोई 'फ्री बबल बाथ' कह रहा है. आइए देखते हैं कुछ फनी मीम्स..

People take dip in Yamuna river near Kalindi Kunj in Delhi on the first day of #ChhathPuja amid toxic foam pic.twitter.com/nrmzckRgdq

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, कालिंदी कुंज (Kalindi Kunj) इलाके में यमुना नदी में जहरीली झाग तैर रही है. इसी झाग के बीच में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि यमुना नदी में अमोनिया का लेवल बढ़ गया है, इस वजह से यहां झाग बन गया है.

@indian_only नाम के यूजर ने कहा कि मैंने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि ये तस्वीर किस जगह की है? उसने कहा- अंटार्कटिका या कश्मीर.

I simply asked my little daughter can you imagine from which place those picture belongs? She said Antarctica or Kashmir. Thanks @ArvindKejriwal cc @Tejindersbagga pic.twitter.com/PxUdyuJm5l



एक यूजर ने लिखा- दिल्ली में न्यू शूटिंग लोकेशन. तो दूसरे ने कहा कि लगता है बादल जमीन पर आ गए.

एक और यूजर ने लिखा कि Yamuna नदी में Bubble Bath एकदम फ्री.. थैंक्स केजरीवाल जी.

एक अन्य यूजर ने लिखा- अरे, भाई ये तो नॉर्थ पोल लग रहा है. क्या विकास है.

गौरतलब है कि यमुना में झाग की तस्वीरें सामने आने के बाद सियासत भी तेज हो गई है. बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है.

Devotees performing Chhat Puja in Delhi are forced to take a dip in toxic Yamuna. Large number of people celebrate Chhat in Delhi and this shows his commitment towards providing facilities to those who observe the rituals. This is what Arvind Kejriwal has reduced Delhi to. Shame. pic.twitter.com/pLX669isGp