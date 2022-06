महिलाओं ने पुरुषों के खिलाफ किया सेक्स बैन का ऐलान!

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है. कोर्ट ने अपने एक फैसले में गर्भपात को कानूनी तौर पर मंजूरी देने वाले 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया. जिसके बाद से देश के अलग-अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं.

सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर बहस शुरू हो गई है. अमेरिका में ट्विटर पर #Abstinence और #SexStrike ट्रेंड कर रहा है. कई महिलाओं का कहना है कि गर्भपात का कानूनी अधिकार जारी रहना चाहिए और वो इस मुद्दे पर पुरुषों से समर्थन की मांग भी कर रही हैं.

ट्विटर पर लोग इस मुद्दे पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 24 साल की टेक्नीशियन ब्रायना कैंपबेल ने nypost.com से कहा- यदि आप एक पुरुष हैं और मेरे अधिकारों के लिए सड़कों पर नहीं उतरते हैं, तो आप मेरे साथ यौन संबंध बनाने के लायक नहीं हैं.

