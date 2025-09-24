हाइपोथायरायडिज्म से जूझ रही महिला को कंपनी ने निकाला, सोशल मीडिया पर कई यूजर ने दिखाया गुस्सा

सोशल मीडिया पर एक महिला ने दावा किया है कि उसे थायरॉइड की बीमारी (हाइपोथायरायडिज्म) के कारण नौकरी से निकाल दिया गया. महिला का कहना है कि इस बीमारी की वजह से वह अक्सर थकान, सुस्ती और ध्यान न लगने जैसी दिक्कतों से जूझ रही थी. कई महीनों तक उसने चुपचाप ये सब सहा और काम करती रही. आपको बता दें कि हाइपोथायरायडिज्म थायरॉइड ग्लैंड की समस्या है, जिसमें शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है और इंसान हमेशा थका-थका महसूस करता है.

'मैंने सहानुभूति नहीं, बस थोड़ा समय मांगा था'

आखिरकार उसने अपने मैनेजर से कहा कि जब तक उसकी दवाइयां असर दिखाना शुरू करें, तब तक काम का बोझ थोड़ा कम कर दिया जाए. उसने सिर्फ एक महीने का समय मांगा था ताकि वह ठीक होकर पूरी जिम्मेदारी निभा सके. लेकिन, उसके मुताबिक, मैनेजर ने उसकी बात मानने के बजाय उसका अनुरोध ठुकरा दिया और उसे मौखिक रूप से सिर्फ एक हफ्ते का नोटिस देकर नौकरी से निकाल दिया. महिला का कहना है, "मैंने सहानुभूति नहीं, बस थोड़ा समय मांगा था. लेकिन मुझे नौकरी से हटा दिया गया, जो मेरे लिए बहुत दुखद था.

सोशल मीडिया पर खूब हो रही चर्चा

महिला के इस पोस्ट को हजारों लोगों ने देखा और सोशल मीडिया पर इस पर खूब चर्चा हो रही है. कई यूजर्स ने नाराजगी जताई कि कंपनी ने बीमार कर्मचारी के साथ सहानुभूति और समझ नहीं दिखाई. कुछ लोगों ने महिला को सलाह दी कि वह कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि बिना वजह निकालना गैरकानूनी हो सकता है. एक यूजर ने लिखा – "आप इस मामले को कोर्ट में ले जा सकती हैं, यह गैरकानूनी है." दूसरे ने कहा- मुझे भी मानसिक स्वास्थ्य की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था. सच कहूं तो कंपनियां कर्मचारियों की परवाह नहीं करतीं. एक और ने सुझाव दिया – "अगर यह सब सच है, तो कंपनी ब्रिटेन के रोजगार कानून का उल्लंघन कर रही है. ACAS से संपर्क करें और सारे सबूत इकट्ठा करें.

---- समाप्त ----