सैयारा गाने पर छोटी बच्ची का डांस वायरल, तारीफ करते नहीं थक रहे लोग

बॉलीवुड के मशहूर गाने ‘सैय्यारा’ पर एक छोटी बच्ची का डांस सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है. मासूमियत और जबरदस्त एक्सप्रेशन से भरे इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. पीले रंग के सूट में दिल खोलकर नाचती इस बच्ची का कॉन्फिडेंस और स्टाइल देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है.

आन्या के इंस्टाग्राम पर 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं. (Photo: Instagram/@adorable_aanyaa)
बॉलीवुड के हिट गाने 'सैय्यारा' पर एक छोटी बच्ची का डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है. दिल खोलकर नाचने का वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. इंस्टाग्राम पर आन्या जिमी पटेल द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 98 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है.

चटख पीले रंग का सूट पहने, आन्या ने सहज आकर्षण, दमदार हाव-भाव और नाटकीय हेयर फ़्लिप के साथ ऐसा प्रदर्शन किया कि दर्शक बार-बार यह क्लिप देखने को मजबूर हो गए. इंस्टाग्राम यूज़र्स ने वीडियो पर कमेंट कर बच्ची के डांस की खूब तारीफ की है. एक यूज़र ने कहा कि वे आन्या से 'अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे' और उसे 'एक प्यारी सी परी' कहा. एक अन्य यूज़र ने मज़ाक में कहा कि उसके चुलबुले हाव-भाव 'ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझे सौ अलग-अलग तरीकों से गंजा कह दिया हो.'

कमेंट कर बच्ची की तारीफ कर रहे लोग

कई अन्य लोगों ने दिल वाले इमोजी बनाए और उसके आत्मविश्वास की तारीफ़ की, उसे 'एक उभरती हुई स्टार' कहा और कहा कि वे बिना थके उसका प्रदर्शन 'लूप पर' देख सकते हैं. पोस्ट पर एक यूज़र ने लिखा, 'Wow beautiful.'एक अन्य यूज़र ने कमेंट किया, 'Saiyaara 2 की female lead.' तीसरे यूज़र ने लिखा, 'Soooo cute.' एक ने तारीफ करते हुए लिखा, 'Haye so beautiful. 'हीं एक यूज़र ने छोटी बच्ची की ड्रेस की भी खूब तारीफ की.

सम्बंधित ख़बरें

India Gate as smog engulfs the area
जैसे-जैसे दिल्ली की ओर बढ़ा, हालत बिगड़ती गई... फॉरेनर ने बताया प्रदूषण का हाल 
bengaluru-man-wears-kadhai-as-helmet-on-bike-video-goes-viral
हेलमेट की जगह सिर पर पहन ली कढ़ाही, बेंगलुरु की ट्रैफिक में दिखा ये नजारा 
Dating App पर हुआ ‘Reverse Scam’ वायरल, जानें... 
दिल्ली के एक शख्स ने डेटिंग ऐप पर उसे ठगने आई लड़की को ही चकमा दे दिया. 7,000 रुपये का बिल देखते ही उसने ऐसा प्लान बनाया कि स्कैमर रह गई हैरान और सोशल मीडिया लोटपोट हो गया. (Photo: AI Generated)
जब दिल्ली वाले ने स्कैमर को ही कर दिया स्कैम, हुक्का, शेक और ₹7,000 का बिल... ऐसे बचाए पैसे 
फरवरी में लालू यादव ने प्रयागराज महाकुंभ को “फालतू” कहकर विवाद खड़ा किया था, जिसके लिए भाजपा और धार्मिक नेताओं ने उन पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया था. ( Photo: Instagram/@sansadflix)
Viral: पोते-पोतियों संग हैलोवीन मनाते दिखे राजद प्रमुख लालू यादव, भाजपा ने कसा तंज 
