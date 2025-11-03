सैयारा गाने पर छोटी बच्ची का डांस वायरल, तारीफ करते नहीं थक रहे लोग

बॉलीवुड के हिट गाने 'सैय्यारा' पर एक छोटी बच्ची का डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है. दिल खोलकर नाचने का वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. इंस्टाग्राम पर आन्या जिमी पटेल द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 98 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है.

चटख पीले रंग का सूट पहने, आन्या ने सहज आकर्षण, दमदार हाव-भाव और नाटकीय हेयर फ़्लिप के साथ ऐसा प्रदर्शन किया कि दर्शक बार-बार यह क्लिप देखने को मजबूर हो गए. इंस्टाग्राम यूज़र्स ने वीडियो पर कमेंट कर बच्ची के डांस की खूब तारीफ की है. एक यूज़र ने कहा कि वे आन्या से 'अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे' और उसे 'एक प्यारी सी परी' कहा. एक अन्य यूज़र ने मज़ाक में कहा कि उसके चुलबुले हाव-भाव 'ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझे सौ अलग-अलग तरीकों से गंजा कह दिया हो.'

कमेंट कर बच्ची की तारीफ कर रहे लोग

कई अन्य लोगों ने दिल वाले इमोजी बनाए और उसके आत्मविश्वास की तारीफ़ की, उसे 'एक उभरती हुई स्टार' कहा और कहा कि वे बिना थके उसका प्रदर्शन 'लूप पर' देख सकते हैं. पोस्ट पर एक यूज़र ने लिखा, 'Wow beautiful.'एक अन्य यूज़र ने कमेंट किया, 'Saiyaara 2 की female lead.' तीसरे यूज़र ने लिखा, 'Soooo cute.' एक ने तारीफ करते हुए लिखा, 'Haye so beautiful. 'हीं एक यूज़र ने छोटी बच्ची की ड्रेस की भी खूब तारीफ की.

---- समाप्त ----