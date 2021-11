शॉपिंग करने निकली राजकुमारी भूल गई वापस घर जाने का रास्ता!

जापान की राजकुमारी माको (Japan Princess Mako Komuro) ने आलीशान जिंदगी और करोड़ों की दौलत छोड़ एक साधारण इंसान से शादी रचाई है. माको अब अपने पति केई कोमुरो (Kei Komuro) संग जापान छोड़कर अमेरिका में शिफ्ट हो गईं हैं. इस बीच न्यूयॉर्क शहर के एक मॉल में वो शॉपिंग करती नजर आईं. शायद ये पहली बार होगा, जब माको बिना सिक्योरिटी के आम इंसान की तरह खरीदारी करती नजर आईं.

पूर्व राजकुमारी माको (30) को न्यूयॉर्क में शॉपिंग (Mako Komuro In US) करते हुए 'डेली मेल' ने अपने कैमरे में कैद किया. जहां वह किचन समेत दूसरे घरेलू सामान खरीदते हुए दिखाई दीं. माको ने लगभग डेढ़ घंटा मॉल में बिताया. इस दौरान उन्होंने नहाने के तौलिये, कोट हैंगर, बास्केट और अन्य वस्तुओं की खरीदारी की.

शुक्रवार को आउटिंग के दौरान माको अकेली थीं. उनके साथ कोई सुरक्षाकर्मी नहीं दिखाई दिया. वह अपनी शॉपिंग कार्ट के साथ स्टोर में टहलकर खरीदादरी कर रही थीं. मास्क लगाए हुए माको ने एक लंबा हरा कोट, नीली जींस पहन रखी थी, उनका लुक बेहद साधारण था.

जब रास्ता भूल गई राजकुमारी..

'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, शॉपिंग के लिए निकली माको एक समय रास्ता भूल गईं थीं. उन्हें कई लोगों से रास्ता पूछना पड़ा. वह इस बड़े शहर में 'खोई हुई' प्रतीत हुईं. ऐसा लगा कि वो यह नहीं जानती थी कि वह कहां जा रही हैं. हालांकि, शाम 6 बजे के आसपास वह अपने अपार्टमेंट में लौट आईं.

EXCLUSIVE: Japan's Princess Mako is seen shopping for towels at Bed, Bath & Beyond for first time since arriving in NYC https://t.co/7BZNaOUUxS