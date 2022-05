Power Cut Memes: बिना बिजली के शख्स ने 'चलाया' इलेक्ट्रिक फैन! Video Viral

Power Crisis: देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का सितम जारी है. लू के थपेड़े झेल रहे लोगों को बिजली कटौती की मार भी झेलनी पड़ रही है. इस बीच कई राज्यों में कोयले की कमी होने की बात भी सामने आई है, ऐसे में बिजली संकट और भी बढ़ सकता है.

इन सबके बीच बिजली कटौती का मुद्दा सोशल मीडिया पर भी खूब ट्रेंड कर रहा है. यूजर्स तरह-तरह के फनी मीम्स शेयर कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. ट्विटर पर हैशटैग #PowerCut, #PowerCrisis और #CoalShortage ट्रेंड कर रहा है. आइए एक नजर डालते हैं कुछ मजेदार मीम्स पर...

आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने भी एक मजेदार वीडियो शेयर किया है. जिसमें एक शख्स अपने हाथ से ही फैन के पंखे को घुमाकर हवा खाने की कोशिश कर रहा है.

एक यूजर ने कहा- 'इस गर्मी ने तो मार डाला.' वहीं एक अन्य यूजर ने कहा- 'इस भीषण गर्मी में बिना बिजली के जीना मुहाल है.'

Me right now #PowerCut pic.twitter.com/wl3tRUF43W

गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों के लोग बिजली कटौती की समस्या से परेशान हैं. केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी अपने स्तर से इस मुसीबत से निजात पाने में लगी हुईं हैं, लेकिन अभी कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी है.

उधर देश के अलग-अलग राज्यों में बिजली संकट को देखते हुए कोयला की पहुंच समय पर हो, इसलिए रेलवे ने 42 यात्री ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है. आने वाले दिनों में बिजली संकट के और भी बदतर होने की संभावना है क्योंकि प्रचंड गर्मी के बीच बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ी है. वहीं कोयले की कमी से जूझ रहे थर्मल पावर प्लांटों पर दबाव भी बढ़ गया है.



देखिए सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया...

When your mobile has 4% battery and there is a Powercut in your city.

#PowerCrisis #PowerCut pic.twitter.com/bfkZ5n2CtM