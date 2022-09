जमीन छूते ही विमान के 2 टुकड़े हो गए, Viral Video देख सिहर उठे लोग! जानें सच

सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाई देता है कि हवा में उड़ता एक विमान लैंडिंग के वक्त क्रैश हो जाता है. जमीन छूते ही विमान के दो टुकड़े हो जाते हैं. इस प्लेन क्रैश का वीडियो देखकर लोग सिहर उठे. हालांकि, ये कोई हादसा नहीं था.

दरअसल, मेक्सिकन वैज्ञानिकों की टीम ने Boing-727 प्लेन को एक टेस्ट के इरादे से जानबूझकर क्रैश करवाया था. वैज्ञानिक यह पता लगाना चाहते थे कि अगर कभी ऐसा हादसा हुआ तो विमान की कौन सी सीट यात्रियों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित होगी.

वीडियो को 2012 में शूट किया गया था. इस टेस्ट के दौरान विमान में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था. यह क्रैश डिस्कवरी चैनल (Discovery Channel) के कार्यक्रम क्यूरियोसिटी (Curiosity) के लिए कराया गया था.

फिलहाल, प्लेन क्रैश का यह वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कैसे जमीन से टकराते ही विमान के दो टुकड़े हो गए.

रोंगटे खड़े कर देने वाले इस प्लेन क्रैश के वीडियो को ट्विटर पर @TansuYegen अकाउंट से शेयर किया गया है. इसे कई लाख व्यूज मिल चुके हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में एक विमान हवा में उड़ता दिखाई दे रहा है. धीरे-धीरे वो जमीन के करीब आता है. जैसे ही विमान ने जमीन को छुआ अचानक से वह दो टुकड़ों में बंट गया. विमान का आगे वाला हिस्सा (कॉकपिट) हिस्सा टूटकर अलग हो गया. ये मंजर बेहद खौफनाक था.

What was the result then ? — Aditya Kshirsagar (@AdityaK65943553) September 12, 2022

Always thought safest seats were in the rear of the craft due to the fact you’ve never heard of a plane reversing into a mountain. 🤣🤣🤣 — MM (@mbm_1965) September 13, 2022

This clip should be useful for negotiating down the price of first class. — Clayton Campbell (@CheetoPigeonfar) September 13, 2022

What happened to the pilot? — Mohamed Al-amiri (@malamiri725) September 13, 2022

यूजर्स ने किया रिएक्ट

इस वीडियो पर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा- मंजर देखकर डर गया. एक अन्य यूजर ने कहा- आखिर टेस्ट का रिजल्ट का क्या निकला. एक और यूजर ने लिखा- ये तो किसी फिल्म का सीन लग रहा है. कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि पायलट का क्या हुआ. बता दें कि पायलट क्रैश से पहले पैराशूट की मदद से बाहर निकल गया था. इसके बाद दूसरे पायलट ने रिमोट से प्लेन को कंट्रोल किया था.