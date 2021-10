फ्री पिज्जा के लिए शख्स ने किया ऐसा मैसेज कि रिप्लाई देकर फंस गया Pizza Hut!

सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर एक पाकिस्तानी (Pakaistan) शख्स और पिज्जा हट (Pizza Hut) कंपनी के बीच हुई बातचीत वायरल हो रही है. शख्स ने फ्री पिज्जा के लिए कंपनी को मैसेज किया था जिस पर उसे रिप्लाई मिला. आइए जानते हैं पूरा मामला..

दरअसल, एक पाकिस्तानी ट्विटर यूजर जोहाद (Zohad) ने Pizza Hut को डायरेक्ट मैसेज किया. जिसमें उसने कहा कि एक एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा, 6 गार्लिक ब्रेड और एक कोक के लिए कितने लाइक्स चाहिए होंगे. इसपर पिज्जा हट ने लिखा- 10,000 लाइक्स.

जोहाद ने इस मैसेज का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर पोस्ट कर दिया और लोगों से इसे 10 हजार लाइक्स दिलाने की अपील की. उसका ये ट्वीट वायरल हो गया और कुछ ही समय में जोहाद के ट्वीट को 10,000 लाइक्स मिल गए. जिसके बाद उसने पिज्जा हट को वादे के मुताबिक, एक एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा, 6 गार्लिक ब्रेड और एक कोक भिजवाने को कहा.

I mean it's worth a try. pic.twitter.com/rCqcqlSo8z