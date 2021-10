इंजीनियरिंग चमत्कार! देखिए देश के सबसे 'शानदार' ब्रिज की PHOTOS, इतने करोड़ की लागत से हो रहा तैयार

तमिलनाडु में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज (Railway Sea Bridge) तैयार हो रहा है. इस ब्रिज का नाम न्यू पंबन ब्रिज (Pamban Bridge) है. इस ब्रिज के अगले साल मार्च माह तक पूरा होने की संभावना है. इस बाबत खुद रेल मंत्रालय (Ministry Of Railways) ने ट्वीट कर जानकारी दी है. जिसमें इस ब्रिज के निर्माण की कई तस्वीरें भी शेयर की गईं हैं.

आपको बता दें कि न्यू पंबन ब्रिज (New Pamban Bridge) देश का पहला ऐसा रेलवे ब्रिज (Railway Bridge) है, जो समुद्र के ऊपर वर्टिकल लिफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है. इस ब्रिज पर रेलवे की डबल लाइन गुजरेगी.



इस ब्रिज की लंबाई 2 किलोमीटर से अधिक होगी. ब्रिज का निर्माण कार्य 2022, मार्च तक पूरा हो जाएगा. ये ब्रिज रामेश्वरम (Rameswaram) को तमिलनाडु (Tamil Nadu) से जोड़ेगा. रामेश्वरम के साथ धनुषकोडी की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी इस ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे.

New Pamban Bridge: An engineering marvel !



