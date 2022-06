गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने डायमंड रिंग लेकर गया लड़का, तभी पहुंचा दूसरा शख्स! और फिर...

एक शख्स घुटने के बल बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर रहा था. लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसका प्रपोज करने का सपना बर्बाद हो गया. शख्स डायमंड रिंग लेकर गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला था. इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है. आइए जानते हैं पूरा मामला.

दरअसल, ये घटना पेरिस के Disneyland में हुई, जहां एक कपल घूमने के लिए गया था. इसी दौरान शख्स ने एक डायमंड रिंग निकाली और घुटने के बल बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने लगा. लेकिन वहां मौजूद एक कर्मचारी को ना जाने क्यों ये बात रास नहीं आई और उसने शख्स के हाथ से रिंग छीन ली.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सफेद टीशर्ट पहने एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड को Disneyland के सामने प्रपोज करने के लिए घुटने के बल बैठा है. उसके हाथ में रिंग का बॉक्स है, लेकिन इससे पहले कि वो इसे खोलता और लड़की को प्रपोज करता, वहां एक कर्मचारी आ जाता है.

Disneyland Paris apologizes after employee ruins wedding proposal:



“We regret how this was handled. We have apologized to the couple involved and offered to make it right.” pic.twitter.com/J4hlnieVJ3