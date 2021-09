भारी बारिश में 'बेसहारों' का सहारा बना पुलिसकर्मी, इस तस्वीर ने जीता यूजर्स का दिल

पश्चिम बंगाल (West Bengal) के कई हिस्सों खासकर कोलकाता (Kolkata) में भारी बारिश (Heavy Rains) के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. बारिश के कारण इंसानों के साथ-साथ जीव-जंतु भी बेहाल हैं. कई इलाके जलमग्न हो गए और सड़कों पर चलना भी मुहाल हो गया. लेकिन इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने सभी का दिल जीत लिया. लोग कोलकाता के एक पुलिसकर्मी (Kolkata Police) की तारीफ करने लगे. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला..

दरअसल, भारी बारिश (Kolkata Heavy Rains) के बीच जो तस्वीर सामने आई है, उसमें देखा जा सकता है कि कैसे कोलकाता पुलिस का एक कॉन्स्टेबल बेसहारा जीवों का सहारा बना है. उसकी यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

क्या है इस तस्वीर में..?

आपको बता दें की वायरल तस्वीर में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी (Kolkata Traffic Police) बारिश में छाता लिए खड़ा है. उसके छाते के नीचे कुछ कुत्तों ने शरण ले रखी है. यानी कि बारिश से बचने के लिए कुत्ते पुलिसकर्मी के छाते के नीचे बैठे हैं. दिलचस्प बात यह है कि पुलिसकर्मी उन्हें भगाने के बजाय अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है.

Moment of the Day!



Constable Tarun Kumar Mandal of East Traffic Guard, near the 7 point crossing at Park Circus. #WeCareWeDare pic.twitter.com/pnUGYIRKkA