VIDEO में करवाचौथ मनाते दिखा लेस्बियन कपल, डाबर ने जताया खेद

पूरे देश में रविवार को करवाचौथ पर त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया. इस मौके पर विवाहित महिलाएं अपने पति के लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करते हुए पूरे दिन उपवास रखती हैं. करवाचौथ पर ही डाबर कंपनी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें लेस्बियन कपल करवाचौथ मनाता दिख रहा है. इस वीडियो पर कई लोग भड़क गए हैं.

22 अक्टूबर को लॉन्च किए गए इस कमर्शियल में दो महिलाएं अपने पहले करवाचौथ की तैयारी कर रही हैं. एक दूसरे के चेहरे पर ब्लीच लगाती है. इस वीडियो में वे त्योहार के महत्व पर चर्चा करती हैं और बात करती हैं कि एक-दूसरे के लिए उपवास क्यों कर रहे हैं.

क्लिप के अंत में यह पता चलता है कि दोनों महिलाओं ने एक-दूसरे के लिए उपवास रखा है. क्योंकि वे चंद्रमा को देखती हैं और फिर एक-दूसरे को चलनी के जरिए देखकर करवाचौथ के उपवास को तोड़ती हैं.

क्लिप का अंत डाबर के स्वामित्व वाले सौंदर्य ब्रांड फेम के लोगों के साथ होता है, जिसे इंद्रधनुषी रंगों में 'ग्लो विद प्राइड' हैशटैग के साथ दर्शाया गया है. इंद्रधनुष का झंडा LGBTQIA+ सामाजिक आंदोलन का प्रतीक है.

ऑनलाइन शेयर किए जाने के बाद से इस वीडियो को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है. जहां कुछ ने ब्रांड की पहल का समर्थन किया है, वहीं अन्य इसकी आलोचना कर रहे हैं. कुछ ने हिन्दू संस्कारों के साथ खिलवाड़ बताते हुए विरोध किया. वहीं, LGBTQ का समर्थन करने वालों ने भी इसे पैट्रिआर्की को LGBTQ से जोड़ने के लिए आलोचना की. इसके बाद डाबर ने ट्वीट करके वीडियो को लेकर खेद जताया.