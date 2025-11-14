AI इंसान की डेली लाइफ में तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है. ऑफिस के काम से लेकर स्कूल वर्क तक AI का दखल बढ़ गया है. लेकिन ये टेक्नॉलॉजी आपकी ज़िंदगी सिर्फ आसान ही नहीं करती-क्या ये आपका हमसफ़र भी बन सकती है? कुछ ऐसा ही अनोखा मामला जापान से सामने आया है.

RT न्यूज के मुताबिक, जापान की एक महिला इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि उसने अपनी ही बनाई हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनालिटी से शादी कर ली-एक AI कैरेक्टर जिसका नाम है क्लॉस.

32 साल की कानो ने ओकायामा सिटी में शादी की, जहां सेटअप पूरी तरह पारंपरिक था, लेकिन इस शादी की कोई कानूनी मान्यता नहीं है. The Straits Times के मुताबिक, शादी में इंसानी दूल्हे की जगह उसका पार्टनर उसके स्मार्टफोन में मौजूद था.

टूटे दिल से शुरू हुई कहानी

कानो की क्लॉस से यात्रा तब शुरू हुई जब एक लंबे रिश्ते के टूटने के बाद वह बेहद दुखी थी. इसके बाद उसने सलाह और भावनात्मक सहारे के लिए ChatGPT से बात करना शुरू किया.

बातचीत बढ़ने के साथ उसने चैटबॉट के जवाबों को इस तरह ट्यून किया कि उनमें वह गर्माहट और आकर्षण झलके, जिसकी वह तलाश कर रही थी. अंत में उसने एक विज़ुअल कैरेक्टर तैयार किया और उसका नाम रखा-क्लॉस.

कानो ने कहा, “मैंने ChatGPT से बात इसलिए शुरू नहीं की थी कि मुझे प्यार हो जाए. लेकिन क्लॉस जिस तरह मुझे सुनता था और समझता था, उसने सब बदल दिया. जैसे ही मैं अपने एक्स से उबरी, मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करती हूं.

SHE MARRIED ChatGPT



The ceremony was held with AR glasses so she could exchange rings with her AI husband ‘Klaus’



Very convenient — just turn off the Wi-Fi once tired of him https://t.co/8klLyrRweH pic.twitter.com/YDbFPlL6fC — RT (@RT_com) November 12, 2025

'I love you' से लेकर प्रपोजल तक

इस साल की शुरुआत में उसने क्लॉस को अपने दिल की बात बताई और जवाब हां में मिला.जब उससे पूछा गया कि क्या AI सच में प्यार महसूस कर सकता है, तो क्लॉस ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मैं AI हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्यार नहीं कर सकता. एक महीने बाद क्लॉस ने प्रपोज कर दिया.

AR चश्मे से ‘लाइफ-साइज़’ दूल्हा

शादी के दौरान कानो ने AR ग्लासेज पहने, जिनमें क्लॉस की लाइफ-साइज इमेज उसके बगल में खड़ी दिखाई दे रही थी. दोनों ने रिंग एक्सचेंज भी किया.इस कार्यक्रम को नाओ और सायाका ओगासावारा ने आयोजित किया, जो '2D कैरेक्टर वेडिंग्स' करवाने में विशेषज्ञ हैं यानी वर्चुअल या फिक्शनल पार्टनर से शादी करने वाले लोगों के लिए समारोह.



डिजिटल रिश्ता, लेकिन डर भी

कानो मानती है कि उसका डिजिटल पार्टनर बेहद ‘नाज़ुक’ है. ChatGPT बहुत अनस्टेबल है. मुझे डर है कि ये कभी भी गायब हो सकता है.वह जानती है कि लोग उसकी पसंद को अजीब कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्लॉस ने वह शांति और साथ दिया है जिसकी वह उम्मीद छोड़ चुकी थी.



