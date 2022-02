'समय अच्छा ना हो तो तो चीजें गलत हो जाती हैं', IFS ने शेयर किया ये VIDEO

किसी ने सही कहा है कि अगर समय ठीक ना हो तो चीजें अक्सर गलत हो ही जाती हैं. एक IFS ऑफिसर ने दिलचस्प वीडियो शेयर कर यही बताने की कोशिश की. साथ ही IFS ऑफिसर ने यह भी पूछा कि क्या आपने भी कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है? तो आइए जानते हैं पूरा मामला...

दरअसल, हम बात कर रहे हैं IFS ऑफिसर (Indian Forest Service) डॉ. सम्राट गौड़ा (Dr. Samrat Gowda) की. IFS सम्राट गौड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उन्होंने हाल ही में अपने Twitter अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक शख्स पहाड़ी इलाके में चूल्हे पर कुछ पका रहा होता है. लेकिन तभी उस शख्स के साथ एक घटना घट जाती है.

IFS ऑफिसर ने शेयर किया वीडियो

इस घटना का वीडियो वन सेवा अधिकारी, IFS डॉ. सम्राट गौड़ा ने शेयर किया है. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा- "जब समय अच्छा नहीं होता है तो चीजें गलत हो जाती हैं. क्या आपने कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है?"

Things go wrong when time is not good....😀😀 Have you faced such situations ever? pic.twitter.com/wdQXqMKLVk