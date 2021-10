दुल्हन की Twin बहन को दूल्हे ने गोद में उठाया, कारण जानकर करेंगे सैल्यूट!

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल (Video Viral) हो रहा है, जिसमें एक दूल्हा एक दिव्यांग लड़की (Specially Abled Girl) के साथ नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि ये दिव्यांग लड़की दुल्हन की जुड़वां बहन है. जिसे दूल्हा अपनी शादी में शरीक कराने के लिए गोद में उठाकर वेडिंग वेन्यू (Wedding Venue) तक लाया था. आइए जानते हैं पूरा मामला..

बता दें कि इस वीडियो को ट्विटर पर गुड न्यूज कॉरेस्पोंडेंट (@GoodNewsCorres1) द्वारा शेयर किया गया है. 37 सेकंड की क्लिप में, दूल्हे को काले रंग का टक्सीडो पहने देखा जा सकता है. वह अपनी दुल्हन की जुड़वां बहन को गोद में लिए हुए है. दुल्हन की बहन दिव्यांग है, जिसके चलते वह शादी समारोह में खुद से आने में असमर्थ थी.

वीडियो के मुताबिक, ऐसे में दूल्हे ने बड़ा दिल दिखाया और उसे गोद में उठाकर वेडिंग वेन्यू तक ले गया. दिव्यांग लड़की ने शादी समारोह के लिए एक सफेद गाउन पहना हुआ था. दूल्हे के इस दरियादिली को देख शादी में आए मेहमानों के चेहरों पर मुस्कान छा गई और लोग भावुक हो गए.

“My twin sister, who has special needs, came down at my wedding with my fiancé, now who I call my husband….I will forever cherish this! This is why I fell in love with him, bc he loves her as much as I do.” (🎥:morganmwatkins) ❤️😭❤️



pic.twitter.com/S9SU6EBWpQ