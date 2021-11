'झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए', कृषि कानूनों की वापसी पर सोशल मीडिया रिएक्शन

तीनों कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिया है. दिल्ली की अलग-अलग सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने से पहले यह फैसला लिया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद सोशल मीडियो में रिएक्शन की बाढ़ आ गई है. कोई इस फैसले को चुनाव से जोड़कर देख रहा है तो कोई इसे मास्टरस्ट्रोक बता रहा है.

दरअसल, गुरू नानक देव के प्रकाश पर्व के मौके पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'किसानों के हित की बात हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए. शायद हमारी तपस्या में कमी रही. भले ही किसानों का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा था. हमने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया में रिएक्शन की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, 'उप चुनावों की हार ने मोदी जी को बहुत कुछ सीखा दिया, पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें कम, अब तीनों किसान कानून वापिस लेने पड़े, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए.'

वहीं, एक यूजर ने लिखा, 'कृषि आंदोलन में शहीद हुए 700 से ज्यादा किसानों को नमन, आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई, मोदी को आखिरकार झुकना ही पड़ा, किसान एकता जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद!'

The government has decided to repeal all the three Farm Laws: PM Modi #FarmLaws #NarendraModi pic.twitter.com/UWC8wOxxDU

वहीं एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, 'एक अभिमानी ,अहंकारी ,घमंडी और 700 किसानों की हत्यारी सरकार को आखिर किसानो की अहिंसक आंदोलन के आगे झुकना ही पड़ा लेकिन यह आधी जीत है जबतक एमएसपी की क़ानूनी गारंटी नहीं मिल जाती झुकते सभी हैं झुकाने वाला होना चाहिए हमारा किसान जिंदाबाद #FarmLaws.'

"First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, and then you win."



Either we will win or die ✊



Jai Shree Kisan 🚜🐄🌾#FarmersProtest #FarmLaws pic.twitter.com/Z0RWc3UNLw