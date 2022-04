महिला के ट्वीट के बाद शादी पर छिड़ी बहस, IPS बोले- जैसे ही मुझे समझ आएगा मैं..

शादी को लेकर एक महिला के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. दरअसल, महिला ने ट्वीट कर पूछा था कि शादी की व्याख्या करें. जिसके बाद यूजर्स ने इसपर रिएक्ट किया. आईपीएस अधिकारी आरके विज ने भी इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा- 'समझ में आते ही समझा दूंगा.' आइए जानते हैं शादी को लेकर लोगों ने और क्या-क्या कहा...

दरअसल, ट्विटर पर इस बहस की शुरुआत हुई श्रुति चतुर्वेदी नामक यूजर के ट्वीट से. श्रुति ने हाल ही में एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा था- Explain Marriage. मतलब शादी की व्याख्या करें. उनके इस ट्वीट पर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी. IPS आरके विज मजाकिया अंदाज में लिखते हैं कि जैसे ही मुझे समझ आएगा, मैं आपको समझा दूंगा.

As soon as I get to understand, I will explain 😂😜 https://t.co/wVYEJekhP5

— RK Vij (@ipsvijrk) March 31, 2022

IAS राम प्रकाश ने भी इसपर रिएक्ट किया. शादी को लेकर उन्होंने कहा- 'आमतौर पर विपरीत जेंडर के दो लोगों के बीच सामाजिक अनुबंध.' इसपर एक शख्स ने जवाब दिया- 'समाज के लिए दो लोगों के बीच एक समझौता.'

Social contract between two people, generally of opposite gender.

— Ram Prakash, IAS (@ramprakash0324) March 31, 2022

शादी को लेकर चल रही बहस के बीच एक यूजर ने कहा कि जिसने खाया वो पछताया, जिसने नहीं खाया वह भी पछताया. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि मेरी अभी शादी ही नहीं हुई, जब होगी तो पता चलेगा.

एक दूसरे यूजर ने कहा कि शादी एक पवित्र बंधन है, जिसमें पति-पत्नी साथ जीने-मरने की कसमें खाते हैं. वो एक दूसरे के साथ हर सुख-दुख में खड़े रहते हैं. कुछ लोगों ने महिला के ट्वीट पर निगेटिव कमेंट भी किए हैं.

Ye to be married 😎😎 so no idea, still it's a responsiblity I guess🤷‍♂️

— Suraj Gupta (@SurajGu75816593) March 31, 2022

I can’t wait to cross 30 man so this constant matchmaking by everyone will stop!

— Shruti Chaturvedi (@adhicutting) March 31, 2022

आइए देखते हैं यूजर्स के कमेंट्स-

If you find a good partner then they can become a “ Sukh Dukh ke Sathi “ for the lifetime.

जानू "तुम नहीं तो मैं नहीं ,मैं नहीं तो तुम नहीं" से लेकर ........"आज या तो तू नहीं या मैं नहीं" तक का सफर !!

Marriage also has a purpose that they can maintain their religious, ethnic, racial, caste superiority.

— Amit Ram Dubey (@amitramdubey) April 1, 2022