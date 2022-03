'इस नेता पर हर महिला को आ जाता है प्यार', ट्विटर पर छिड़ी बहस

यूक्रेन (Ukraine) के राष्‍ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की (Ukraine President Volodymyr Zelenskyy) को लेकर कई ट्वीट (Tweet) सोशल मीडिया पर वायरल (Viral) हो रहा है. असल में एम्मा सैलिसबरी नाम की यूजर ने ट्वीट में लिखा है- 'ब्रेकिंग: आप जितनी भी महिलाओं को जानते हैं, उन सभी को कम से कम 'स्‍मॉल क्रश' वलोडिमिर जेलेंस्की पर हुआ है और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं.' एम्‍मा के इस ट्वीट को लाखों लोग लाइक कर चुके हैं. वहीं हजारों लोगों ने इस ट्वीट को रीट्वीट और कोट रीट्वीट किया है.

हालांकि, कई महिलाओं ने एम्मा के ट्वीट पर नाराजगी जाहिर की है. कुछ महिलाओं ने लिखा कि किसी की प्रशंसा करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ सोने की बात करें और जो नेता देश का नेतृत्व कर रहा है, उसके साथ सेक्स संबंधी चाहतें इस तरह जाहिर करना बिल्कुल ठीक नहीं है. अगर ये आपके दिमाग में आता भी है तो इस तरह से ट्वीट नहीं करना चाहिए.

Do other cultures do this? Hero worship and sexualizing of people perceived as heroes? https://t.co/TpCw5ojYEr

Valorising any politician is so freaking strange to me in every way...but being horny for government leaders is even worse. Truly, some thoughts should just be kept inside our brains. https://t.co/Vpu3RnhgK9