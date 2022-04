'अपुन ही भगवान है...' Elon Musk के Twitter खरीदने पर यूजर्स!

दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) को 44 बिलियन डॉलर (करीब 3368 अरब रुपये) में खरीद लिया है. जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने ही अंदाज में रिएक्ट करना शुरू कर दिया.

एलन मस्क को बधाई देते हुए यूजर्स ने ढेरों मीम्स शेयर किए. इसके साथ ही ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल (Parag Agrawal) भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे.

ट्विटर पर ब्लॉक हुए अकाउंट को बहाल करने का सवाल भी ट्रेंड कर रहा है. कई यूजर्स ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहाल करने की मांग की है तो किसी ने ट्विटर के मौजूदा स्टाफ के भविष्य पर चिंता जताई.

बता दें कि जब से एलन मस्क द्वारा Twitter को खरीदने की खबर सामने आई है, तब से ही ट्विटर पर हैशटैग #Elon Musk और #Parag Agrawal ट्रेंड कर रहा है. लोग तरह-तरह के मीम्स शेयर कर रिएक्ट कर रहे हैं.

#TwitterTakeover #Musk #Tesla #ParagAgrawal

Finally Twitter Inc. has sold to billionaire Elon Musk for $43B



Trump enjoying after listening the news. pic.twitter.com/tpyK9tcbDy