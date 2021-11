ड्रोन में कैद हुआ ढहते ज्वालामुखी का अद्भुत नजारा, Video देख उड़ जाएंगे होश

इन दिनों ढहते हुए ज्वालामुखी (Volcano) का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब वायरल हो रहा है. ज्वालामुखी के इस अद्भुत नजारे को होरुर क्रिस्टलीफसन नामक फोटोग्राफर ने ड्रोन से लिया है. वीडियो में ज्वालामुखी क्रेटर के एक बड़े हिस्से को ढहते हुए दिखाया गया है.

गुड न्यूज कॉरेस्पोंडेंट नामक ट्विटर अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया गया है जिसे अब तक कई लोग देख चुके हैं. ज्वालामुखी का ये वीडियो सचमुच हैरान कर देने वाला है.

इस वीडियो को आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक से लगभग 40 किलोमीटर दूर फाग्राडल्सफजाल पर्वत से शूट किया गया है. दरअसल, यह ज्वालामुखी इस साल की शुरुआत में 19 मार्च को फूटा था. अब ज्वालामुखी के ऊपर से खींचे गए ड्रोन फुटेज में क्रेटर का एक हिस्सा ढहते हुए दिखाई दे रहा है.

Icelandic photographer Hörður Kristleifsson happened to be flying his drone over Fagradalsfjall volcanic crater when part of crater rim collapsed. "That part may look “small”, but it’s actually around the same size of a 5 story building! 🌋" (🎥:@h0rdur)pic.twitter.com/PT2PWJZsiK