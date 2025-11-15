दिल्ली में सब प्रदूषण झेल रहे, WFH देना मुश्किल...सिरदर्द से परेशान बुजुर्ग ने शेयर की बॉस की चैट 

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच एक कर्मचारी ने दावा किया है कि खराब हवा से लगातार सिरदर्द होने के बावजूद उसे घर से काम (WFH) करने की अनुमति नहीं दी गई. उसने अपनी परेशानी और अपने सीनियर के साथ हुई चैट को रेडिट पर शेयर किया है. बॉस से की गई बातचीत का स्क्रीनशॉट जमकर वायरल हो रहा है. पोस्ट में कर्मचारी ने बताया कि दिल्ली की जहरीली हवा से उसे दो दिनों से तेज सिरदर्द हो रहा है, फिर भी वह रोज ऑफिस जा रहा है.

टीम कई दिनों से कर रहे एयर प्यूरीफायर की मांग

कर्मचारी ने आगे बताया कि प्रोजेक्ट की वजह से वह पिछली रात 8:45 बजे तक ऑफिस में रुका था. अपनी हालत बिगड़ने से बचाने के लिए उसने सिर्फ एक दिन WFH मांगा, लेकिन सीनियर ने कह दिया कि “सब प्रदूषण झेल रहे हैं” और WFH देना मुश्किल है. टीम कई दिनों से एयर प्यूरीफायर मांग रही थी, पर कंपनी ने “अस्पष्ट कारण” देकर मना कर दिया.

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

कर्मचारी ने इसे “बेतुका” बताते हुए कहा कि प्रबंधन कर्मचारियों की सेहत को हल्के में ले रहा है. कमेंट सेक्शन में, एक यूजर ने सलाह दी, "बस बीमारी की छुट्टी ले लो और काम को जहां भी हो, करने दो. तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे जरूरी है. अगर काम बहुत जरूरी है, तो वे खुद ही घर से काम करने का प्रस्ताव दे देंगे."

पोस्ट पर यूजर्स ने सलाह दी कि स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, इसलिए बीमारी की छुट्टी लेकर आराम करना सही रहेगा. कुछ ने कहा कि छुट्टी लेकर भी काम करवाना न तो सही है, न ही कानूनी.

इस विवाद के बीच दिल्ली का AQI लगातार ‘गंभीर’ श्रेणी में बना हुआ है और शहर में घना कोहरा छाया हुआ है.



