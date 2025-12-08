scorecardresearch
 
दोस्तों को गिफ्ट देना था... तो मां की गोल्ड चेन चुराई और टुकड़े कर सबको थोड़ा-थोड़ा बांट दिया!

चीन में एक लड़के ने अपनी क्लास में पढ़ने वाले दोस्तों को फ्रेंडशिप गिफ्ट देने के लिए अपनी मां के सोने की चेन को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर बांट दिया. बच्चे को अपनी मां के सोने की चेन की कीमत पता नहीं थी.

बच्चे ने मां की सोने की चेन चुराकर उसके टुकड़े दोस्तों में बांट दिए (Photo -)
पूर्वी चीन में एक आठ साल के लड़के ने अपनी मां के सोने के हार को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर अपने सहपाठियों को उपहार स्वरूप दे दिया. जब माता-पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया. यह घटना इन दिनों वहां काफी चर्चा में है.  

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, दियान्शी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, बच्चे की इस हरकत के बारे में एक महीने बाद चला, जिससे उसकी मां को काफी गुस्सा आया. वहीं उसके पिता ने उसे सजा के तौर पर काफी पीटा, क्योंकि वो सोना वापस नहीं ला सके.

सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी यह घटना
यह परिवार पूर्वी चीन के शान्दोंग प्रांत के झाओझुआंग में रहता है. लड़के की मां ने इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर दी. इनका उपनाम सन है. उन्होंने चीनी सोशल मीडिया पर 28 नवंबर को लिखा कि शायद आपको लगता हो कि यह एक हास्यास्पद मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन यह सच है.

बहन ने माता-पिता को भाई के हरकत की जानकारी
उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात का पता तब चला जब उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि उसके भाई के एक सहपाठी ने कहा कि लड़के ने उसे सोने का एक टुकड़ा गिफ्ट में दिया था. लड़के ने स्वीकार किया कि उसने जो सोना दिया था वह उसकी मां के हार का टुकड़ा था. 

प्लायर्स से चेन को बच्चे ने कई टुकड़ों में बांटा
इसके बाद माता-पिता  ने घंटों निगरानी फुटेज की जांच की और अंततः लड़के को मां की दराज खोलते हुए पाया गया. वह दराज से मां की सोने की चेन निकालते हुए दिखा. फुटेज में दिखाया गया कि लड़का एक हाथ से प्लायर्स पकड़े हुए है, जबकि दूसरे हाथ से वह हार को जलाने के लिए लाइटर चला रहा है.

अंततः उसने उसे चेन को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया. लड़के ने कहा कि उसे याद नहीं कि उसने कितने सहपाठियों को सोने के टुकड़े दिए थे. उसे यह भी याद नहीं कि उसने बचा हुआ सोना कहां रखा था. अंत में, उसके माता-पिता हार का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही ढूंढ पाए.

जब सुन ने अपने बेटे से पूछा कि क्या उसे पता है कि सोना कितना महंगा है, तो लड़के ने कहा कि नहीं और परिणामस्वरूप उसके पिता ने उसकी पिटाई कर दी. चीन में सोने के आभूषण लगभग 1,200 युआन (170 अमेरिकी डॉलर) प्रति ग्राम बिकते हैं. वहीं उस हार का वज़न लगभग 8 ग्राम था.

---- समाप्त ----
