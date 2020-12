धरती के वातावरण में घुसने के बाद टूटा उल्कापिंड, लोग बोले- ऐसा लगा पृथ्वी का अंत आ गया

धरती के वातावरण में एक उल्कापिंड के टूटने से एक कुछ सेकेंड्स के लिए बेहद तेज रोशनी अमेरिका से लेकर कनाडा तक के कुछ शहरों में देखने को मिली. सोशल मीडिया पर सोनिक बूम नाम की इस प्रक्रिया का वीडियो भी वायरल हो रहा है.

अमेरिका के मीटियॉर सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार, ओंटारियो, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, मैरीलैंड, वर्जिनिया जैसे कई शहरों से लगभग 150 लोगों ने रिपोर्ट किया कि उन्हें एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी मानो उनके घर की छत पर पेड़ जैसी कोई भारी चीज गिर गई हो. कई लोग सोशल मीडिया पर काफी घबराए थे और इन लोगों ने अपने कमेंट्स और पोस्ट्स में ये भी कहा कि ऐसा लगा जैसे दुनिया का अंत हो गया हो.

वही बेका गनर नाम की महिला न्यूयॉर्क में अपने कुत्तों को टहला रही थी जब उन्होंने गलती से अपने फोन के कैमरे में उल्कापिंड को टूटने से पहले कैद कर लिया था. उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए. शायद अपनी जिंदगी में दोबारा ऐसी चीज देखने का मौका ना मिले.

WOAH. Okay, now this is pretty wild! @EarthCam video shows a fireball meteor producing a huge flash over Upstate NY on Wednesday afternoon. There were reports of a loud boom from Ontario to Virginia! #meteor #NewYork pic.twitter.com/onb3kftf96